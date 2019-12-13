В МИД заявили, что строительство "Северного потока - 2" имеет чисто экономический характер

Палата представителей Конгресса США 11 декабря одобрила согласованный демократами и республиканцами проект военного бюджета на 2020 финансовый год, в который включено положение о необходимости введения санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Теперь этот документ предстоит одобрить Сенату Конгресса США, затем он поступит на подпись Трампу и только после этого вступит в силу.

Он подчеркнул, что "это чисто экономический проект". "Если будет происходить наращивание санкционного давления, это не на пользу. Но как заявляет руководство компании, руководство нашей страны, мы нацелены на то, чтобы "Северный поток" состоялся", - указал он.

По его словам, риски для завершения "Северного потока - 2" всегда имеются. "Они могут иметь естественный характер, природный, они могут иметь искусственный, политический характер. Есть те, кто воспринимает "Северный поток" в искаженном виде как политический проект, которым он не является", - сказал замглавы МИД.

АФИНЫ, 13 декабря. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" - это чисто экономический проект, усиление санкционного давления в отношении него никому не пойдет на пользу. Об этом заявил в пятницу российским журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин по итогам 41-го заседания Совета министров иностранных дел ОЧЭС.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. Европейскими партнерами "Газпрома" являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell, которые финансируют 50% проекта.

Газ в Европу

Панкин отметил, что Россия как надежный поставщик энергоресурсов в Европу на протяжении десятилетий сделает все, чтобы Европа не осталась без газа.

Отвечая на вопрос на тему переговоров о продлении контракта на транзит газа из РФ в Европу по территории Украины после 2019 года, Панкин сказал, что эта тема не имеет отношения к работе ОЧЭС. "Этот вопрос комментирует наше руководство. Да, у нас осталось немного времени. И есть определенные позитивные сигналы, есть какие-то сдерживающие сигналы, но думается, что Россия как надежный поставщик энергоресурсов в Европу на протяжении десятилетий, со своей стороны, сделает все, чтобы Европа не осталась без газа. И думаю, что украинские коллеги тоже будут относиться к этому вопросу не эгоистически", - сказал Панкин.

Он также отметил, что диверсификацию маршрутов никто не отменял. "Было очень много спекуляций на эту тему. Но повторяю, это вопрос, который находится в руках других людей, не этой организации", - сказал замглавы МИД.

Двусторонние переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" по вопросу российско-украинского сотрудничества в газовой сфере проходят в пятницу в Вене. Как ожидается, основной темой станет продление контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце года.

Предыдущие двусторонние переговоры состоялись 28 ноября в Вене. В них принимал участие министр энергетики РФ Александр Новак, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, руководители "Нафтогаза Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". Отмечалось, что стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере, "урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины".

Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации по транзиту российского газа в ЕС через украинскую территорию в период с 2020 года, хотя диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Однако Украина считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта.