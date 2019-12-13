Путин осмотрел завод двигателей автоконцерна "КамАЗ"

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осмотрел завод двигателей на производственной площадке автоконцерна "Камаз". Главу государства сопровождали полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также президент Татарстана Рустам Минниханов, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов и гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин.

Завод является одним из крупнейших предприятий в России по производству двигателей и силовых агрегатов. Он создан в декабре 1975 года, в настоящее время состоит из главного корпуса и двух термогальванических корпусов. Производственные мощности завода составляют 60 тыс. двигателей и силовых агрегатов в год. Освоены и выпускаются двигатели, отвечающие требованиям стандартов "Евро-3", "Евро-4", "Евро-5".

В 2016-2019 годах на заводе было обновлено оборудование для изготовления основных деталей двигателя, а также линии сборки двигателя, стенды испытания, линия стыковки, доукомплектовки и окраски силового агрегата. С июля 2019 года начато серийное изготовление двигателей Р6.

Глава "КамАЗа" Когогин рассказал Путину о высоком уровне локализации производства нового двигателя Р6. Так, из общего числа деталей двигателя импортируется только 17%, еще 30% производится на площадках "КамАЗа", остальные 53% - на других российских предприятиях. Путин поинтересовался, какие детали импортируются. Когогин ответил, что за рубежом, в частности, закупаются генератор и стартер, потому что производимые в России аналоги не устраивают "КамАЗ". "Но мы видим задачу в локализации", - добавил топ-менеджер.Во время осмотра производственной линии президенту также показали, как работает компьютерная система контроля качества.

Помимо этого, Путин осмотрел завод по производству каркасов кабин для грузовых автомобилей, открытый на базе предприятия "КамАЗ". Новый завод "Даймлер КамАЗ Рус" - совместное предприятие "КамАЗа" и Daimler - открылся в Набережных Челнах в конце мая. Президенту рассказали о новых производственных линиях, председатель правления Daimler Trucks and Buses Мартин Даум давал пояснения на немецком языке. Переводчик им не понадобился, Путин так же отвечал Дауму на немецком. Представители нового завода рассказали главе государства о новых технологиях, которые применяются при производстве грузовиков.

"Даймлер Камаз Рус" выпускает на производственной площадке в Набережных Челнах более 30 различных модификаций грузовых автомобилей марки Mercedes-Benz, а также грузовики марки Fuso. Проект стартовал в марте 2016 года.

Кадры для "КамАЗа"

Путин готов рассмотреть возможность открытия дополнительных учреждений образования, которые могли бы готовить кадры для "КамАЗа".

"Если вы считаете, что чего-то недостаточно, готов поговорить с руководством республики [Татарстан], и с соответствующими ведомствами, еще раз проанализировать", - сказал глава государства во время общения с работниками завода двигателей автоконцерна "КамАЗ".

Путин заметил, что недалеко от Набережных Челнов, например в Казани, есть учебные заведения с высоким качеством образования.

Новейшие разработки

Президент также познакомился с новейшими разработками компании "КамАЗ", в том числе с прототипом нового грузовика "Камаз-2020". В ходе осмотра автомобильного завода президенту продемонстрировали прототип грузового автомобиля "КАМАЗ-2020". Концепт кабины для этой модели был представлен на выставке Comtrans еще в 2015 году. В пятницу президенту показали грузовик целиком. Автомобиль имеет третий уровень автономности с гибридной трансмиссией и улучшенной аэродинамикой, электронными зеркалами. Кабина грузовика оснащена микроволновой печью, мультиваркой, умывальником и холодильником. В грузовике внедрены беспилотные технологии, а его кузов оснащен солнечными батареями.

Путин лично осмотрел кабину, ознакомился с работой современного дисплея бортовой системы. "Супер", - поделился президент впечатлениями от увиденного. Президенту также показали грузовик нового семейства "Камаз 54901" с кабиной К5, который планируется запустить в серийное производство в 2020 году. Предсерийная сборка машины началась весной 2019 года, грузовики будут запущены в серийное производство в следующем году. Глава государства оставил автограф на одном из автомобилей. Путину также показали новый двигатель Р-6 для этой модели.

Российский лидер также осмотрел модели новых самосвалов поколения КА-5 и КА-4, образец беспилотного самосвала, грузовой автомобиль на газу, салон беспилотного шаттла для городских перевозок.