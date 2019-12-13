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Торговая война
Обновлено 

США обязались отменить часть дополнительных пошлин на товары из Китая

Аналогичные меры может принять Китай

ПЕКИН, 13 декабря. /ТАСС/. Китай планирует отменить повышенные тарифы на часть продукции США, которые должны были вступить в силу 15 декабря. Об этом заявил в пятницу замминистра финансов КНР Ляо Минь.

"США обязались отменить часть повышенных тарифов на товары из Китая. Мы надеемся, что они сдержат свои обещания, - подчеркнул он. - В свою очередь мы применим аналогичные меры и планируем отказаться от первоначального плана по вводу повышенных тарифов 15 декабря".

По словам чиновника, взаимный отказ от дополнительных повышенных тарифов положительно отразится на торгово-экономических отношениях двух стран. "Место и время подписания торговой сделки между Китаем и США еще не определено", - заявил он

Замминистра коммерции КНР отметил, что "Китай и США пришли к взаимопониманию по проблеме интеллектуальной собственности".

Китайско-американские консультации по второму этапу торговой сделки начнутся уже в ближайшее время. "Переговоры на втором этапе будут зависеть от подписания сделки первого этапа, - подчеркнул Ляо Минь на пресс-конференции. - Мы заключим соглашение [на первом этапе], и они сразу начнутся".

В КНР также заявили, что "переговоры по второму этапу торговой сделки между Китаем и США начнутся незамедлительно".

В новость были внесены изменения (18:58 мск) — добавлена информация по тексту

Теги
СШАКитайТорговая война
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