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Газовый конфликт России и Украины

Россия и Украина завершили переговоры о транзите газа в Вене

Основной темой стало продление контракта на транзит газа из России в Европу по украинской территории после 2019 года

ВЕНА, 13 декабря. /ТАСС/. Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры о сотрудничестве в газовой сфере в Вене. В пятницу на встрече, продлившейся более четырех часов, присутствовали глава "Газпрома" Алексей Миллер" и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает корреспондент ТАСС с места события.

Основной темой стало продление контракта на транзит газа из России в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце этого года. Ранее Юрий Витренко заявлял, что 13 декабря является крайней датой для заключения контракта по долгосрочному бронированию транзитных мощностей украинской газотранспортной системы.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
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