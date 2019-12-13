Россия и Украина завершили переговоры о транзите газа в Вене

ВЕНА, 13 декабря. /ТАСС/. Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры о сотрудничестве в газовой сфере в Вене. В пятницу на встрече, продлившейся более четырех часов, присутствовали глава "Газпрома" Алексей Миллер" и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает корреспондент ТАСС с места события.

Основной темой стало продление контракта на транзит газа из России в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце этого года. Ранее Юрий Витренко заявлял, что 13 декабря является крайней датой для заключения контракта по долгосрочному бронированию транзитных мощностей украинской газотранспортной системы.