Минтруд ожидает увеличения числа занятых россиян с 2021 года

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Численность безработных составит по итогам 2019 года 3,4 млн человек и сохранится на этом уровне до 2022 года. Влияние повышения пенсионного возраста на рынок труда будет минимальным в 2019-2020 годах, однако с 2021 года численность занятых россиян увеличится, говорится в прогнозе баланса трудовых ресурсов на 2020-2022 годы, опубликованном на сайте Минтруда.

"Численность занятых, после стабилизации в 2019-2020 годах, с 2021 года начнет увеличиваться и к концу прогнозного периода будет превышать значение 2018 года примерно на 400 тыс. человек", - говорится в прогнозе.

Ожидается, что по итогам 2019 года численность безработных не превысит 3,4 млн человек и сохранится на этом уровне до 2022 года. "Особенностью рынка труда в 2019 году стала отрицательная динамика численности занятых в экономике (минус 400 тыс. человек по сравнению с 2018 годом), вызванная демографическими факторами", - пояснили в Минтруде.

Как отметили в министерстве, в последующие годы поддержку рынку труда окажет расширение границ трудоспособного возраста. "При этом в 2019 и 2020 годах влияние повышения пенсионного возраста на рынок труда будет минимальным. Приток в занятость населения, затронутого повышением пенсионного возраста, не вызовет напряжения на рынке труда благодаря практически равноценной убыли в этот период занятого населения в трудоспособном возрасте", - отмечается в прогнозе.

С 2021 года после стабилизации рост занятости будет обеспечен не только вовлечением населения в экономическую деятельность, но и снижением уровня безработицы с 4,6% в 2019 году до 4,5% в 2022 году.

"К концу прогнозного периода численность занятых увеличится практически во всех видах экономической деятельности, за исключением сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства; торговли оптовой и розничной, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов; финансовой и страховой деятельности; государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения", - заключили в Минтруде.