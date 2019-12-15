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Песков назвал условие для продолжения транзита газа через Украину

Пресс-секретарь российского президента заявил, что это возможно только при сохранении условий целесообразности для "Газпрома"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Россия продолжит транзит газа через территорию Украины только в том случае, если будут сохранены условия экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома". Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

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"С самого начала президент Владимир Путин говорил, что даже в условиях диверсификации наших путей поставок энергоресурсов потребителям Европы, российская сторона готова продолжать дальше транзитировать газ через территорию Украины, но это возможно только при сохранении условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть для "Газпрома". Переговоры продолжаются", - сказал он.

Песков добавил, что ряд позиций и решений Стокгольмского арбитража "остаются неприемлемыми для российской стороны".

Газовые консультации

Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации о транзите в ЕС через украинскую территорию с 2020 года, хотя диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Однако Украина считает неприемлемыми отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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