Число DDoS-атак в России ежегодно возрастает на четверть

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Количество DDoS-атак, используемых для вывода из строя элементов системы госуправления в России, ежегодно увеличивается на четверть. Об этом сообщил на пресс-конференции замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

"Ежегодно количество DDoS-атак с усилением увеличивается на четверть, а используемых для этого объектов - на треть", - сказал замглавы центра.

Он отметил, что новой тенденцией стало использование ресурсов интернета для усиления мощности этих атак - так называемый метод амплификации.

Атаки на интернет вещей

Мурашов сообщил, что с 2015 года сохраняется тенденция использования бот-сетей из устройств интернета вещей при осуществлении DDoS-атак. К таким устройствам относятся домашние роутеры, веб-камеры, различные устройства "Умного дома", средства контроля самочувствия и многое другое. По его словам, такие устройства легко взламываются и используются для атак на другие объекты, так как пользователи уделяют мало внимания их защите. Совокупная мощность атак с использованием таких бот-сетей может быть настолько велика, что приведет к нарушению работы сети Интернет целого региона РФ, сказал Мурашов. Как и в предыдущие годы НКЦКИ отмечались случаи заражения вирусами-шифровальщиками с целью получения выкупа, но количество таких инцидентов снизилось. "На фоне других государств обстановку с этим типом вредоносного программного обеспечения в России можно назвать спокойной", - отметил замглавы Центра кибербезопасности РФ.

В этой связи каждый владелец устройства интернета вещей обязан его защищать. Мурашов призвал всех пользователей, которые заметят аномальное поведение своего оборудования, обращаться за помощью в НКЦКИ, на сайте которого предусмотрен сервис по приему зараженных электронных писем (malware@cert.gov.ru). Также он призвал присылать образцы выявленного вредоносного программного обеспечения, что поможет своевременно разработать меры противодействия и защитить многих российских пользователей.

Не повлияли на систему госуправления и экономику

В Центре кибербезопасности РФ также заявили, что совместно с операторами связи не допустили кибератак, которые могли негативно повлиять на систему госуправления и экономику страны в этом году.

"Благодаря налаженному взаимодействию в этом году в России не допущено крупных компьютерных инцидентов, которые могли бы оказать негативное влияние на систему государственного управления или экономику страны. Следует отметить, что такие попытки предпринимались неоднократно, - сказал Мурашов. - Кроме того, предотвращены масштабные заражения компьютерными вирусами, которые отмечены в других странах".

По его словам, эта работа проводится совместно с российскими операторами связи и компаниями в сфере информационной безопасности, а также с зарубежными партнерами. В частности, с момента создания НКЦКИ организовано взаимодействие с потребителями его услуг и их число непрерывно возрастает.

Все потребители своевременно получают актуальную информацию об угрозах безопасности, критических уязвимостях и методах защиты. За текущий год было направлено более 170 информационных бюллетеней, что предотвратило заражение многих объектов критической инфраструктуры, в том числе в других странах, с которыми НКЦКИ тесно сотрудничает.

При этом Мурашов отметил, что не стоит недооценивать угрозы информационной безопасности, которые с ростом цифровизации бизнеса и общества продолжают активно эволюционировать. Так, обстановка в российском информационном пространстве, как и в глобальном, остается напряженной. По некоторым показателям уровень вредоносной деятельности снижается, но в целом остается высоким за счет появления новых форм ее осуществления, добавил замглавы центра кибербезопасности.

Закрыты 12 тыс. зарубежных вредоносных ресурсов

Работа 12 тыс. зарубежных вредоносных ресурсов, которые использовались для кибератак в отношении России, прекращена в этом году, заявил Николай Мурашов.

"В 2019 году удалось прекратить использование для нанесения ущерба нашей стране более 12 тысяч зарубежных информационных ресурсов. На территории РФ по запросам иностранных партнеров было пресечено функционирование более 7 тысяч таких информационных ресурсов", - сказал Мурашов.

Он отметил, что для снижения уровня данных угроз НКЦКИ активно взаимодействует с зарубежными центрами реагирования на компьютерные инциденты. Эта деятельность дает ощутимые практические результаты.

По словам Мурашова, основные центры распространения вредоносного программного обеспечения и управления бот-сетями находятся вне территории России. Это также подтверждается результатами анализа, проведенного крупными зарубежными компаниями в сфере информационной безопасности.

Виды атак

Мурашов рассказал об основных видах кибератак для кражи финансов. "По-прежнему миром правят деньги, а злоумышленники стремятся заработать их за счет других, поэтому более трети выявленных нами компьютерных атак направлены на получение доступа к финансовым средствам граждан и коммерческих предприятий", - отметил он.

Злоумышленники для кражи персональных данных используют практически все типы вредоносного программного обеспечения, методы социальной инженерии, фишинга и мошенничества. Также зачастую пользователи сами способствуют успеху преступников, поскольку проявляют излишнюю доверчивость и пренебрегают мерами защиты или своевременно не обновляют программное обеспечение.

НКЦКИ был создан в сентябре 2018 года приказом директора ФСБ после указа президента РФ о создании Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидаций последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ (ГосСОПКА).

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