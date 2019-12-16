"Ъ": Минфин предложил кабмину финансировать льготы для Приобского месторождения из ФНБ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ предложил правительству финансировать налоговые льготы для Приобского месторождения, которое совместно разрабатывают "Роснефть" и "Газпром нефть", из Фонда национального благосостояния. Об этом сообщает во вторник газета "Коммерсантъ".

Как сообщил изданию глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, ведомство предлагает кабмину новую схему по предоставлению налогового вычета по НДПИ для Приобского месторождения. По его словам, Минфин готов отказаться от введения НДПИ на попутный нефтяной газ по цене 385 рублей за 1 тыс. кубометров в качестве компенсации выпадающих доходов, но при этом предлагает ограниченное действие налогового вычета.

"Если цена нефти опустится ниже базовой, вычет предоставляться не будет. А между базовой и некой фиксированной ценой (сегодня это $65 за баррель) - это будет линейная возрастающая функция", - приводит издание его слова.

О месторождении

"Роснефть" разрабатывает северную часть Приобского месторождения, а "Газпром нефть" - южную. Первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров в августе сообщал, что решение о предоставлении инвестиционных стимулов Приобскому месторождению одобрено президентом РФ, благодаря поддержке компания до 2025 года может дополнительно добыть на месторождении более 70 млн тонн нефти. По оценке "Роснефти", дополнительные налоговые поступления государству составят 660 млрд рублей, а дополнительный дивидендный поток составит 120 млрд рублей.

Запасы Приобского месторождения относятся к трудноизвлекаемым. "Роснефть" добыла на нем 26 млн тонн нефти в 2018 году, "Газпром нефть" - 11,5 млн тонн.

Предоставить налоговые льготы для месторождения, аналогичные льготам Самотлорского месторождения, просил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Он пояснял, что месторождение является высоокобводненным (доля воды в нефтяной смеси выше 90%). И хотя оставшиеся запасы в нем огромны, их добыча пока является нерентабельной, а с помощью льгот рентабельность можно увеличить.