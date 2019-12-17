В Хабаровском крае в 2021 году начнется реконструкция двух аэропортов

ХАБАРОВСК, 17 декабря. /ТАСС/. Реконструкция двух аэропортов в труднодоступных поселках Охотск и Аян на севере Хабаровского края начнется в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Валерий Немытов.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал перечень поручений по вопросам повышения транспортной доступности, развития малой авиации, в том числе аэропортов Дальнего Востока.

"В 2021 году начнется реконструкция аэропортов Охотск и Аян. Завершение работ намечено на 2023 год", - сказал Немытов.

Аэропорты находятся в поселках Охотск и Аян на севере Хабаровского края, оба давно не реконструировались. Сообщение с населенными пунктами есть только по воздуху, через эти аэропорты обеспечивается связь жителей Охотского и Аяно-Майского районов с общим населением около 8 тыс. человек с краевым центром и с другими населенными пунктами.

В 2022 году, как сообщил Немытов, начнут реконструировать еще один северный аэропорт Херпучи в районе имени Полины Осипенко, который обеспечивает связь поселения с 600 жителями с Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре. Другого регулярного сообщения с Херпучи нет. Положительные заключения экспертизы уже получены. Взлетно-посадочные полосы в этих аэропортах требуют ремонта, здания и сооружения изношены, оборудование устарело. На все три аэропорта будет направлено 5,3 млрд рублей из федерального бюджета, реконструкция аэропортов включена в госпрограмму по развитию транспортной системы.

"Также в 2022 году начнется работа по модернизации аэропорта Советская Гавань. Там планируется реконструкция аэровокзала, обустройство пожарного депо и установка светосигнального оборудования. Инвестиции оцениваются в 302,5 млн рублей, в том числе 265 млн рублей из федерального бюджета", - сказал Немытов.

Он уточнил, что через этот аэропорт планируется организовать рейсы на Южно-Сахалинск и во Владивосток.

Обновление парка и развитие маршрутной сети

Помимо модернизации аэропортов, внимание в регионе уделяется также обновлению авиапарка. Немытов сообщил, что региональные власти планируют покупку трех канадских самолетов DHC-8-Q300 для рейсов из Хабаровска в Оху, Ноглики, Шахтерск на Сахалине и в Благовещенск. Их поставят в течение 2020 года. "Повышенная вместимость поможет в пиковые сезоны обеспечить более устойчивую связь удаленных районов с Хабаровском, значительно снизив остроту нехватки билетов и рейсов, а также повысит мобильность жителей и гостей края", - сказал Немытов.

Сейчас авиапарк краевой авиакомпании "Хабаровские авиалинии" насчитывает четыре самолета L-410, четыре Ан-24/ Ан-26-100 и один Ан-26. Рассматривается возможность обновления парка судов самолетами типа DHC-8-400 и Л-610.

Авиаперевозки в крае выполняются на 15 социально значимых линиях, где, как правило, воздушный транспорт не имеет альтернативы. Протяженность маршрутов от 100 до 1360 км. "После восстановления посадочной площадки в селе имени Полины Осипенко за счет частных инвестиций планируется увеличить количество краевых маршрутов, возобновить полеты через село имени Полины Осипенко в северные аэропорты - Аян, Чумикан, Херпучи", - сказал Немытов.