Названы самые популярные железнодорожные направления в России на Новый год

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Наиболее популярными направлениями у россиян, которые решили встретить Новый 2020 год в поезде, стали Симферополь, Казань и Петербург. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса путешествий Tutu.ru

Отправной точкой во всех этих случаях является Москва. Также для путешествия в новогоднюю ночь россияне активно приобретали билеты на поезда, следующие из Москвы в Минск, Сочи, Мурманск, Саратов и Чебоксары.

Также в рейтинг вошли поезда Петербург - Москва, Симферополь - Москва, Воронеж - Сочи, Саратов - Москва, Севастополь - Петербург, Петербург - Мурманск.

Большинство (88%) пассажиров, которые встретят Новый год в поезде, отправятся в дорогу 31 декабря. При этом Новый год в поезде встретит каждый четвертый пассажир, отъезжающий 31 декабря. Однако большинство пассажиров, которые отправляются в путешествие на поезде перед Новым годом, все-таки выбирают поездку длительностью не более суток и стараются прибыть на место назначения до боя курантов, отмечается в исследовании.