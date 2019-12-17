{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

Названы самые популярные железнодорожные направления в России на Новый год

Самыми популярными направлениями у россиян, решивших встретить Новый год в поезде, стали Симферополь, Казань и Петербург, сообщает Tutu.ru
Описание
© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Наиболее популярными направлениями у россиян, которые решили встретить Новый 2020 год в поезде, стали Симферополь, Казань и Петербург. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса путешествий Tutu.ru

Отправной точкой во всех этих случаях является Москва. Также для путешествия в новогоднюю ночь россияне активно приобретали билеты на поезда, следующие из Москвы в Минск, Сочи, Мурманск, Саратов и Чебоксары.

Также в рейтинг вошли поезда Петербург - Москва, Симферополь - Москва, Воронеж - Сочи, Саратов - Москва, Севастополь - Петербург, Петербург - Мурманск.

Большинство (88%) пассажиров, которые встретят Новый год в поезде, отправятся в дорогу 31 декабря. При этом Новый год в поезде встретит каждый четвертый пассажир, отъезжающий 31 декабря. Однако большинство пассажиров, которые отправляются в путешествие на поезде перед Новым годом, все-таки выбирают поездку длительностью не более суток и стараются прибыть на место назначения до боя курантов, отмечается в исследовании.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
На АЗС Кунашира закончились бензин и дизельное топливо
Поставки топлива были ранее отменены из-за штормовой погоды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС