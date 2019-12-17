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На АЗС Кунашира закончились бензин и дизельное топливо

Поставки топлива были ранее отменены из-за штормовой погоды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Жители острова Кунашир (Курильские острова, Сахалинская область) вторую неделю не могут заправить свои автомобили, так как на всех автозаправочных станциях закончилось топливо из-за отмены поставок по метеоусловиям. Об этом ТАСС сообщила вице-мэр Южно-Курильского района Наталья Савочкина.

"Бензина и дизтоплива нет, все заправки пустые из-за штормовой погоды", - сообщила собеседница агентства, добавив, что из-за непогоды были нарушены поставки не только топлива, но и продуктов питания. В настоящее время все необходимые продукты питания есть, их завезли с Сахалина.

На Кунашир топливо завозится поставщиками ООО "К-Маркет" и ООО "ТСК" из Приморского края. По словам Савочкиной, поставщики не могли доставить топливо из-за циклона. Кроме того, ООО "К-Маркет" некоторое время не могло найти свободное судно для перевозки. Сейчас оно найдено, нефтепродукты закуплены. Планируется, что топливо прибудет на остров до 23-25 декабря.

Вице-мэр отметила, что это не отразилось на работе социальных учреждений и экстренных служб острова. Для пожарных машин, карет скорой помощи и транспорта правоохранительных органов используется их собственный резерв.

По информации синоптиков, сейчас на Курильских островах спокойная облачная погода, ветра и осадков нет. Температура воздуха - плюс 4 градуса.

Кунашир - самый южный остров Большой Курильской гряды в Сахалинской области. На его территории расположен Южно-Курильский городской округ, включающий административный центр поселок Южно-Курильск и еще шесть населенных пунктов. Здесь проживают более 11,5 тыс. человек.

Теги
РоссияСахалинская область
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