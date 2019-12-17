Сбербанк одобрил более 650 сделок с эскроу-счетами на 700 млрд рублей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сбербанк в рамках проектного финансирования строительства жилья одобрил более 650 сделок на общую сумму кредитов свыше 700 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил зампредседателя правления банка Анатолий Попов.

"Сбербанк одобрил уже более 650 сделок кредитования с эскроу на сумму более 700 млрд рублей, причем почти по 70% подписана кредитная документация. Наша доля по количеству заключенных договоров проектного финансирования с эскроу - 76%", - сказал он.

По словам топ-менеджера, в настоящий момент в банке открыто около 22 тыс. счетов эскроу и привлечено около 55 млрд рублей от физических лиц, которые заключили договора долевого участия. "При этом более 700 счетов на сумму 1,5 млрд рублей раскрыто, то есть застройщики уже получили данные средства: дома построены и сданы в эксплуатацию", - добавил Попов.

В целом за 11 месяцев этого года кредитный портфель по финансированию жилья в Сбербанке вырос более чем на 70% и составил около 430 млрд рублей, отметил банкир.

Проектное финансирование строительства жилья

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Прибыль банка

Чистая прибыль корпоративно-инвестиционного бизнеса (КИБ) Сбербанка в 2019 году увеличилась на 19% и превысила 500 млрд рублей, сообщил Попов.

"Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка в 2019 году показал хорошую динамику роста. Наш операционный доход вырос на 9%, чистая прибыль увеличилась на 19% и превысила 500 млрд рублей", - сказал он.

За год банк нарастил клиентскую базу корпоративных клиентов на 12%, до 2,5 млн организаций. "Нарастить клиентскую базу нам удалось благодаря развитию банковских и небанковских сервисов, диджитализации каналов взаимодействия с клиентами и технологий искусственного интеллекта", - отметил Попов.

По его словам, в этом году портфель средств корпоративных клиентов превысил 5 трлн рублей, увеличившись на 2% по сравнению с предыдущим годом.

Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2018 году выросла на 11,1% по сравнению с показателем предыдущего года и достигла 831,7 млрд рублей. По итогам девяти месяцев 2019 года чистая прибыль банка по МСФО сократилась на 3,4%, до 633 млрд рублей.