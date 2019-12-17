Правительство решило дифференцировать промсубсидии на утильсбор для автопроизводителей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Промышленные субсидии для автопроизводителей, де-факто компенсирующие утилизационный сбор, будут дифференцированы в зависимости от уровня локализации производства в РФ. Соответствующее решение правительства озвучил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на встрече с представителями автоконцернов, сообщил журналистам его официальный представитель Илья Джус.

"Принципиально такое решение правительства вчера озвучил Козак на встрече с концернами", - сказал он, отвечая на вопрос о дифференциации промсубсидий в зависимости от уровня локализации в РФ.

При этом Джус отметил, что правила предоставления субсидии согласно уровню локализации по каждому типу транспортных средств дорабатывает Минпромторг РФ.

"Предусмотрен переходный период для компаний, подписавших СПИК [специнвестконтракт]", - уточнил он.

В начале ноября источник ТАСС сообщал, что Минпромторг предлагал автопроизводителям отказаться от дифференциации промсубсидий на утилизационный сбор. Такую инициативу поддержали не все компании. Глава министерства Денис Мантуров отмечал, что единая позиция по вопросу компенсации утильсбора будет найдена с концернами до конца 2019 года.

Ранее по предложению Козака была создана рабочая группа для обсуждения вопроса дифференциации промсубсидий. В нее вошли автопроизводители и представители Минпромторга. Изначально на рассмотрение автопроизводителей была вынесена концепция компенсации утильсбора, сформированная правительством, согласно которой предполагалась компенсация 60% затрат, понесенных автоконцернами на оплату утильсбора. Остальные 40% - дифференцированные и зависят от объема локализации.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%. В 2018 году - в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.