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РБК: в Систему быстрых платежей могут включить бесконтактную оплату смартфоном

Источник издания рассказал, что НСПК рассматривает несколько вариантов проведения бесконтактных платежей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК, операционный платежный и клиринговый центр системы быстрых платежей) обсуждает с банками возможность введения в Систему быстрых платежей (СБП) технологии бесконтактной оплаты Near-Field Communication (NFC). Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на источники.

В пресс-службе НСПК изданию подтвердили, что ведется разработка соответствующей технологии для СБП. При этом в Промсвязьбанке, Рокетбанке и ВТБ сообщили РБК, что рассматривают технологию бесконтактной оплаты в NFC, а в "Тинькофф банке" и в "Открытии" уже ведутся разработки.

Источник издания рассказал, что НСПК рассматривает несколько вариантов проведения бесконтактных платежей в СБП. В частности, магазины смогут размещать NFC-метки, аналогичные QR-кодам, к которым покупателям нужно будет поднести смартфон и подтвердить оплату.

Согласно второму варианту, покупателю будет необходимо приложить смартфон к платежному терминалу, получить сигнал, после которого телефон предложит выбрать для оплаты одно из установленных банковских приложений с поддержкой СБП.

В ЦБ РБК сообщили, что разрабатывают различные способы платежей в СБП - QR-коды, мгновенные счета, NFC-технологии, подписки и другие.

О системе быстрых платежей

Банк России в начале 2019 года запустил систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Кроме того, предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах.

Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%. Эти тарифы начали действовать с 1 октября 2019 года.

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