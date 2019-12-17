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Встреча по газу в формате Россия-ЕС-Украина пройдет 19 декабря

По словам бывшего замглавы ЕК по Энергосоюзу Мароша Шефчовича, "настало время послать положительный сигнал рынкам и потребителям"

БРЮССЕЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Очередной раунд трехсторонних консультаций по газу в формате Россия - ЕС - Украина на министерском уровне пройдет 19 декабря. Об этом сообщил во вторник в Twitter бывший замглавы Еврокомиссии (ЕК) по Энергосоюзу Марош Шефчович, который, как ожидается, представит ЕК на предстоящей встрече.

"С нетерпением ждем следующего раунда трехсторонних консультаций на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря", - написал он. Шефчович подчеркнул, что "настало время послать положительный сигнал рынкам и потребителям".

Ранее представители РФ и Украины провели двусторонние переговоры по газу. Одна встреча прошла 28 ноября в Вене, в ней принимали участие министр энергетики России Александр Новак, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, руководители "Нафтогаза" и компании "Оператор газотранспортной системы Украины". Отмечалось, что стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере, "урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины".

Еще одна встреча прошла в Вене 13 декабря. Ее основной темой стало продление контракта на транзит газа из России в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце этого года.

Трехсторонние консультации

Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации о транзите в ЕС через украинскую территорию с 2020 года, хотя диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Однако Украина считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта.
 

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