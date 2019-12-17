Замглавы Минэнерго: диалог "Газпрома" и "Нафтогаза" продолжается в интенсивном порядке

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Минэнерго РФ позитивно оценивает ход переговоров между "Газпромом" и "Нафтогазом" по транзиту газа с 2020 года. Об этом сообщил журналистам замминистра энергетики России Анатолий Яновский в кулуарах конференции Ростехнадзора, посвященной празднованию 300-летия горного и промышленного надзора в России.

"Считаю, что хорошо [идут переговоры]. Идет диалог между компаниями интенсивный", - сказал Яновский.

Ранее 13 декабря делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" провели в Вене переговоры о сотрудничестве в газовой сфере. На встрече, продлившейся более четырех часов, присутствовали глава "Газпрома" Алексей Миллер и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Газовые переговоры

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, однако Киев пока предлагает Москве экономически неприемлемые условия. При этом российский лидер выразил надежду, что решение по газовому вопросу будет найдено.

Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают консультации по транзиту российского газа в ЕС через украинскую территорию в период с 2020 года, хотя диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Украина же считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил в ноябре, что Украина будет закачивать в свои подземные хранилища транзитный газ из России, если с 1 января 2020 года он будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта.