{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Цифровая трансформация 2030
Обновлено 

"Россети Центр" и "Россети ЦиП" планируют запустить 19 центров управления сетями

Их откроют в 2020 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Компании "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" (входят в группу компаний "Россети") рассчитывают запустить 19 центров управления электрическими сетями в 2020 году. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор "Россети Центр" (управляющая компания "Россети Центр и Приволжье") Игорь Маковский.

"Мы планируем завершить строительство 19 центров управления сетями во всех регионах присутствия, завершить строительство еще четырех цифровых подстанций, ввести в работу проект "Цифровой электромонтер", "Цифровая радиосвязь", систему контроля движения транспорта, системы накопителей электроэнергии", - сказал руководитель компании.

Маковский также сообщил о планах по вводу в промышленную эксплуатацию проекта Big Data для поиска потерь электроэнергии и ввод в эксплуатацию главного аналитического центра "Россети Центр" в следующем году.

 

Цифровизация

 

Компании достигли показатели по умным приборам потребления электроэнергии учета в 10% от общего числа по итогам 2019 года. Всего компании заменят в течение 10 лет около 5 млн электросчетчиков на интеллектуальные приборы учета электроэнергии.

"В этом году реализовали задачу по монтажу порядка 310 тыс. приборов учета - это порядка 8%, с учетом того, что делали в 2018 году, достигли 10%", - пояснил глава "Россети Центр".

Компании запустили ключевые объекты первого этапа цифровизации, в том числе цифровую подстанцию в Белгороде, в завершающей стадии подстанция "Спутник" в Воронежской и реконструкция подстанции "Аэропорт" в Удмуртии. Завершено строительство четырех единых центров управления электросетями в Воронеже, Туле, Брянске и в Республике Марий Эл.

Также Маковский сообщил о создании в Белгороде и Иваново цифровых контакт-центров для потребителей и об установке систем накопления электроэнергии в Белгороде и Владимире. В Удмуртии завершен пилотный проект виртуального диспетчера, в Липецке реализуют проект беспилотных летательных аппаратов для мониторинга ЛЭП.

"На сегодня день мы работает над создание предиктивной системы аналитики электросетевого комплекса … В 2019 году мы выполнили практически 30% запланированных работ по первому этапу цифровой трансформации", - сказал он.

Инвестиционная программа на 2019 год будет примерно на уровне 2018 года, но по отдельным регионам будет сокращена, в том числе на цифровизацию электросетевого комплекса пойдет почти 30% от общего объема инвестиций, или около 10 млрд рублей, уточнил глава электросетевой компании.

 

О консолидации электросетей

 

Компания завершила консолидацию электросетевого хозяйства в республике Удмуртия, отметил Маковский.

"Полностью завершили консолидацию в Республика Удмуртия. В Воронеже завершили сделку по приобретению акций компании "Воронежская городская электрическая сеть". Мы заканчиваем сделку и по Тульской городской электрической сети… В ближайших планах на 2020 год у нас проведение и завершение работ в таких городах, как Иваново, Брянск, Владимир, Липецк и Нижний Новгород", - отметил он.

Глава компании уточнил, что сделка по компании в Туле может быть завершена до конца 2019 года.

 

О возможном объединении компаний

 

По словам Маковского, решение о возможной консолидации компаний "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" зависит от решения акционеров.

"Если акционеры посчитают, что <…> выгодно с точки зрения капитализации компании, дивидендной политики, то решение будет принято. Мы как менеджмент делаем все, чтобы использовать максимальный синергетический эффект от деятельности двух предприятий", - сказал Маковский.

Он напомнил, что в настоящее время единый исполнительный аппарат компаний управляет 20 филиалами по договору управления на три года. "Мы как менеджмент компании вышли с инициативой корректировки этого договора. Мы считаем, что те показатели, которые были "вшиты", они сегодня не актуальны", - отметил он и уточнил, что предлагается разделить договор на операционное управление и управление проектами.

Компании "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" работают на территории 20 регионов России, обслуживают более 26 млн человек. Компании в 2019 году ввели в эксплуатацию более 10 тыс. линий электропередачи, более 2 тыс. МВА электрических мощностей и выполнила 72 тыс. договоров технологического присоединения.

Теги
Цифровая трансформация 2030
Реклама на ТАСС
Госдума приняла во II чтении проект, регулирующий ликвидационный неттинг в банкротстве
Предлагаемые нормы, в частности, устраняют неоднозначное толкование допустимости ликвидационного неттинга в рамках процедур банкротства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС