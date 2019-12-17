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Россия внесет $10 млн в Зеленый климатический фонд

Финансирование будет обеспечено за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить $10 млн в 2020-2022 годах Зеленому климатическому фонду в целях оказания содействия развивающимся странам в преодолении последствий глобального изменения климата. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях обеспечения участия РФ в международных усилиях по оказанию содействия развивающимся странам в преодолении последствий глобального изменения климата осуществить в 2020-2022 годах уплату РФ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета добровольного целевого взноса в бюджет Зеленого климатического фонда, учрежденного Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата, в размере до $10 млн, из них: до $4 млн - в 2020 году, до $3 млн - в 2021 году, до $3 млн - в 2022 году", - говорится в распоряжении.

Минфину РФ поручено обеспечить финансирование за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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