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"Яндекс" представил крупное обновление поисковика и сервис ответов на вопросы

Как отметили в компании, качество и скорость поиска улучшаются с помощью нейросетей
Описание
© Евгений Курсков/TACC

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Яндекс" представил во вторник масштабное обновление своего поисковика, получившее название "Вега", и новый сервис ответов на вопросы "Кью". Презентация, как передает корреспондент ТАСС, прошла в московском офисе компании.

Как рассказали в "Яндексе", "Вега" объединяет более 1,5 тыс. улучшений, добавленных за последний год. Так, теперь пользователи смогут с помощью поисковика находить нужное в конкретном микрорайоне, квартале или доме. Качество и скорость поиска улучшаются с помощью нейросетей, а в мобильной версии появилась предварительная загрузка результатов поиска. Кроме того, эксперты оценивают для "Яндекса" релевантность веб-страниц запросам по теме, которую курирует тот или иной специалист.

Сервисы "Яндекс.Район" и "Яндекс.Услуги" были обновлены: в первом появились чаты, где могут общаться жильцы одного дома, а второй научился показывать предложения на карте.

Также "Яндекс" запускает сервис ответов на вопросы "Кью" на основе "Яндекс.Знатоков" и портала The Question.

Как рассказал в ходе презентации руководитель поискового портала "Яндекса" Андрей Стыскин, новое обновление - итог работы большой команды в течение года. "В этом обновлении мы соединили передовые разработки "Яндекса" - новую систему хранения веб-документов, технологию предзагрузки результатов поиска и множество других решений - с обучением алгоритма с помощью асессоров-экспертов", - отметил он.

Сейчас, по его словам, доля "Яндекса" среди поисковых запросов на всех платформах в Рунете составляет 57,9%. При этом на Android она за год выросла на 4,8 п. п., до 54,7%.

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