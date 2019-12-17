Reuters: ЦБ может передать контрольный пакет акций в Сбербанке другой госструктуре

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Контрольный пакет акций в размере 50% плюс одна акция, которым государство владеет в уставном капитале Сбербанка через ЦБ РФ, может быть передан другой государственной структуре. Обсуждение этого вопроса уже вышло на уровень правительства РФ, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

На баланс какой госструктуры может быть передан пакет в Сбербанке и в какой форме, в публикации не указывается.

"Чиновники обсуждают передачу контрольного пакета акций крупнейшего кредитора страны Сбербанка от Центробанка другой госструктуре", - сказали Reuters три источника, близких к сторонам обсуждения, и подтвердил один из федеральных чиновников. Рассматривать схемы передачи акций Сбербанка чиновники начали в сентябре, а в начале этой недели обсуждения перешли на уровень правительства, сообщил агентству один из государственных банкиров.

"Насколько известно, никаких решений [о передаче доли Сбербанка] не принято", - сказал Reuters источник, близкий к наблюдательному совету Сбербанка. Еще один собеседник агентства, также узнавший об идее чиновников передать пакет в банке от руководства Сбербанка, сказал, что пока дальше обсуждений вопрос не продвигается.

"В правительстве РФ обсуждаются разные вопросы. Конкретно по этому [вопросу] никаких решений пока нет", - сказал Reuters пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов.

Пресс-службы Минфина и ЦБ не ответили на запросы Reuters. В свою очередь в Сбербанке сообщили ТАСС, что не комментирует рыночные слухи и предположения.

Структура владения

Государство через Центробанк владеет 50% плюс одна акция в уставном капитале Сбербанка, акции банка, находящиеся в публичном обращении, - одна из самых ликвидных бумаг на Московской бирже. Большая часть free float (доля акций компании в свободном обращении) принадлежит иностранным инвесторам из США и ЕС.