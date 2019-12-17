{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мутко заявил, что Россия готова к упрощению таможенных процедур со Швейцарией

Вице-премьер отметил, что Швейцария входит в топ 10 стран-инвесторов в российскую экономику по объему накопленных инвестиций

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российская сторона готова упростить таможенные процедуры со Швейцарией. Об этом сказал вице-премьер Виталий Мутко на заседании межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между Россией и Швейцарией.

"Наши таможенные службы готовы в этом плане работать [над упрощением таможенных процедур]. Мы не хотим, чтобы тормозился товарообмен между странами", - отметил Мутко.

Вице-премьер сказал, что российская и швейцарская стороны подготовили соответствующий межведомственный меморандум, в котором будет прописана процедура пересечения границы. "Если что-то сдерживает бизнес через таможню, то мы эти вопросы будем снимать", - добавил Мутко.

"Текст меморандума в настоящее время находится у наших швейцарских коллег. Надеюсь, что в ближайшее время мы закончим его согласование и в начале следующего года сможем выйти на его подписание", - рассказал заместитель руководителя федеральной таможенной службы Владимир Ивин.

Глава управления двусторонних экономических отношений государственного секретариата по экономике Швейцарии Эрвин Боллингер отметил, что в российскую промышленность инвестировано более 10 млрд швейцарских франков. "Мы уверены, что потенциал у наших отношений очень велик, он далеко еще не исчерпан, мы будем продолжать над этим работать", - добавил он.

Мутко отметил, что Швейцария входит в топ 10 стран-инвесторов в российскую экономику по объему накопленных инвестиций. По итогам 2018 года объем инвестиций составил около $15,6 млрд. Он добавил, что в России сегодня работает более 200 компаний с участием швейцарского капитала, 90% из них относятся к малому и среднему бизнесу. Также по итогам 2018 года Швейцария занимает пятое место в рейтинге стран-партнеров России по объему оборота услугами с показателем $7,6 млрд, сказал Мутко.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияШвейцария
Реклама на ТАСС
Верховный суд поддержал ограничение применения ст. 210 УК РФ к предпринимателям
Позиция ВС заключается в том, что в статье можно попытаться сформулировать норму о нераспространении ее действия на руководителей и сотрудников организации, которая осуществляет обычную экономическую деятельность
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС