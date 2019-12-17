Мутко заявил, что Россия готова к упрощению таможенных процедур со Швейцарией

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российская сторона готова упростить таможенные процедуры со Швейцарией. Об этом сказал вице-премьер Виталий Мутко на заседании межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между Россией и Швейцарией.

"Наши таможенные службы готовы в этом плане работать [над упрощением таможенных процедур]. Мы не хотим, чтобы тормозился товарообмен между странами", - отметил Мутко.

Вице-премьер сказал, что российская и швейцарская стороны подготовили соответствующий межведомственный меморандум, в котором будет прописана процедура пересечения границы. "Если что-то сдерживает бизнес через таможню, то мы эти вопросы будем снимать", - добавил Мутко.

"Текст меморандума в настоящее время находится у наших швейцарских коллег. Надеюсь, что в ближайшее время мы закончим его согласование и в начале следующего года сможем выйти на его подписание", - рассказал заместитель руководителя федеральной таможенной службы Владимир Ивин.

Глава управления двусторонних экономических отношений государственного секретариата по экономике Швейцарии Эрвин Боллингер отметил, что в российскую промышленность инвестировано более 10 млрд швейцарских франков. "Мы уверены, что потенциал у наших отношений очень велик, он далеко еще не исчерпан, мы будем продолжать над этим работать", - добавил он.

Мутко отметил, что Швейцария входит в топ 10 стран-инвесторов в российскую экономику по объему накопленных инвестиций. По итогам 2018 года объем инвестиций составил около $15,6 млрд. Он добавил, что в России сегодня работает более 200 компаний с участием швейцарского капитала, 90% из них относятся к малому и среднему бизнесу. Также по итогам 2018 года Швейцария занимает пятое место в рейтинге стран-партнеров России по объему оборота услугами с показателем $7,6 млрд, сказал Мутко.