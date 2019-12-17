Трутнев: отдача от преференций инвесторам в Арктике ожидается через два-три года

МУРМАНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ ожидает, что преференции для иностранных инвесторов в Арктической зоне РФ покажут экономический эффект в течение двух-трех лет с момента их введения. Об этом сообщил во вторник вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам заседания президиума Госкомиссии по развитию Арктики.

"Мы считаем, что отдача от нового законодательства, от совместных усилий регионов, правительства России, будет видна уже через два-три года. Тогда у нас будет больше возможностей для реализации социальных проектов", - сказал Трутнев.

Во вторник замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков сообщил о том, что пакет законопроектов о преференциях для инвесторов в Арктической зоне РФ планируется внести в Госдуму в феврале 2020 года. По его словам, вступление в силу законодательной инициативы стоить ожидать в июле 2020 года.

В конце октября министр энергетики Александр Новак сообщил, что министерства подготовили и согласовали предложения по стимулирующим мерам для реализации проектов и разработки месторождений в Арктике. Правительство обсуждало льготы для новых месторождений, добычи на шельфе и СПГ-проектов, а также расширение на арктические проекты налога на добавленный доход (НДД).

Льготы для Арктики

По данным газеты "Коммерсантъ", в середине октября Минвостокразвития внесло в правительство пакет законопроектов о поддержке инвесторов арктической зоны. Основной законопроект касается поддержки резидентов арктической зоны, в частности, предполагает введение пониженного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для арктических проектов.

Еще один документ предусматривает льготы только для совместного проекта "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова "Восток ойл" по освоению месторождений Таймыра. Речь идет об обнулении ставки НДПИ для новых проектов "Роснефти" (Лодочное, Сузунское, Тагульское месторождения Ванкорского кластера, последние два уже разрабатываются), налоговый вычет по НДПИ для Ванкорского месторождения (в 2018 году там добыто более 21 млн тон нефти) на сумму инвестиций и другие послабления.

РБК со ссылкой на источники сообщал, что правительство предлагает альтернативные варианты льгот для нефтегазовых проектов в Арктике. Соответствующая инициатива обсуждалась на совещании вице-премьера РФ Дмитрия Козака и главы Минвостокразвития Александра Козлова, речь шла об экспериментальном нефтяном налоге для новых проектов и о бюджетных субсидиях для старых проектов.

В настоящее время в России действует мораторий на предоставление новых льгот нефтяникам, который рассчитан до конца текущего года.

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