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Минторг США не выявил нарушений Росатомом соглашения о поставках урана

В министерстве подчеркивают, что это предварительные результаты расследования, которое охватывает период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года
Здание Министерства торговли США REUTERS/Mike Theiler
Описание
Здание Министерства торговли США
© REUTERS/Mike Theiler

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Министерство торговли США не выявило нарушений российской госкорпорацией "Росатом" и ее структурами соглашения о поставках урана в страну. Об этом говорится в электронном уведомление американского ведомства, опубликованном во вторник в федеральном реестре (сборник официальных документов правительства Соединенных Штатов).

В министерстве подчеркивают, что это предварительные результаты расследования, которое охватывает период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года. "Предварительно мы пришли к выводу, что госкорпорация "Росатом", связанные с ней структуры Tenex (торговая марка российского ядерного экспортера "Техснабэкспорта" - прим. ТАСС) и Tenex-USA, компании-посредники Centrus Energy и United States Enrichment Corporation (Обогатительная корпорация США, ЮСЕК - прим. ТАСС), а также компания Nukem (входит в структуру "Росатома") соблюдают соглашение", - говорится в документе.

Согласно американскому законодательству, после публикации предварительных результатов расследования у Минторга есть не более 120 дней на его завершение и обнародование окончательных выводов, однако ведомство признало, что не сможет уложиться в эти сроки и заявило о необходимости продлить их еще на 60 дней.

Соглашение о приостановлении антидемпингового расследования в отношении поставок урана из Российской Федерации (СПАР) было подписано в 1992 году, а ряд поправок к нему - в 1994, 1996, 1997 и 2008 годах. Существующий режим поставок российской урановой продукции на американский рынок ограничен определенными квотами. Эти квоты, регулирующие "коммерческий экспорт российского урана", продаваемого напрямую или через посредников американским компаниям, в последний раз были определены в 2008 году. Квоты в рамках соглашения действуют до конца 2020 года. В противном случае российским поставщикам грозит карательная маржа в размере 115,82%.

В сентябре 2017 года правительство США высказалось за сохранение в силе текущего режима поставок российской урановой продукции на американский рынок. По итогам проводимого раз в пять лет обзора оно приняло решение, что "прекращение приостановленного расследования по применению антидемпинговых пошлин в отношении урана из России, вероятно, привело бы к продолжению нанесения существенного урона в обозримом будущем" производителям аналогичной продукции в США. В связи с этим Комиссия по международной торговле постановила, что должно оставаться в силе российско-американское соглашение о приостановке антидемпингового расследования США.

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