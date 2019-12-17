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Газовый конфликт России и Украины

Шефчович ожидает, что трехсторонние консультации по газу дадут позитивный сигнал

Самое время направить его рынкам и потребителям, отметил заместитель председателя Еврокомиссии

ПРАГА, 17 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович надеется, что предстоящий 19 декабря в Берлине очередной раунд трехсторонних консультаций по газу в формате Россия - ЕС - Украина на министерском уровне направит "позитивный сигнал рынкам и потребителям". Это заявление представитель Словакии в ЕК сделал во вторник. Его слова привело информационное агентство TASR.

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"Уже самое время направить позитивный сигнал [о поставках российского газа транзитом через Украину] рынкам и потребителям", - сказал Шефчович, который представит ЕК на консультациях в Берлине.

Шефчович, который в новым составе ЕК занимает посты заместителя председателя и еврокомиссара по межинституциональным вопросам и прогнозированию, в ее прошлом составе занимался вопросами энергетики. На берлинской встрече, как сообщалось ранее во вторник, нового еврокомиссара по энергетике не будет.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и УкраиныШефчович, Марош
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