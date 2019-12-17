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Газовый конфликт России и Украины

Минэнерго Украины подтвердило, что консультации по газу намечены на 19 декабря

При этом в сообщении ведомства не уточняется, где именно пройдет встреча

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины подтвердило во вторник, что очередной раунд трехсторонних консультаций по газу в формате Россия - ЕС - Украина на министерском уровне пройдет 19 декабря.

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"Следующий раунд трехсторонних переговоров по подписанию договора на транспортировку газа состоится в четверг, 19 декабря этого года", - сказано в сообщении ведомства в Facebook.

При этом в нем не уточняется, где именно пройдет встреча. Ранее источник ТАСС в ЕС сообщил, что консультации состоятся в Берлине. Дипломат подтвердил, что Еврокомиссию (ЕК) на консультациях представит бывший замглавы ЕК по Энергосоюзу Марош Шефчович, а нового еврокомиссара по энергетике на встрече не будет.

Глава Минэнерго Алексей Оржель заявил в этой связи, что Украина едет на встречу с сильной позицией и рассчитывает на конструктив со стороны всех участников. Он подчеркнул, что Киев "ни в коем случае не отступит от защиты украинских интересов в газовых переговорах". "Для Украины является приоритетом подписание долгосрочного договора с четкими объемами транспортировки газа, что обеспечит стабильность на энергетических рынках Европы и снижение цен для конечных потребителей", - заключил он.

Ранее представители РФ и Украины провели двусторонние переговоры по газу. Одна встреча прошла 28 ноября в Вене, в ней принимали участие министр энергетики России Александр Новак, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, руководители "Нафтогаза" и компании "Оператор газотранспортной системы Украины". Отмечалось, что стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере, "урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины".

Еще одна встреча прошла в Вене 13 декабря. Ее основной темой стало продление контракта на транзит газа.

Трехсторонние консультации

Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации о транзите газа в ЕС через украинскую территорию с 2020 года, хотя диалог осложняют судебные разбирательства между российской и украинской компаниями.

Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Однако Украина считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичУкраинаРоссияГазовый конфликт России и УкраиныГазпромМиллер, Алексей БорисовичШефчович, Марош
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