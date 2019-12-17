"Почта России" в Петербурге до конца года ожидает рост международных отправлений на 20%

ТАСС, 17 декабря. Петербургский сортировочный центр "Почты России" ожидает увеличения международных отправлений до конца текущего года на 20%. Об этом во вторник сообщает пресс-служба компании.

"Количество поступающих интернет-отправлений в наш регион накануне Нового года увеличивается в геометрической прогрессии. Так, до конца текущего года ожидается увеличение международных посылок и мелких пакетов еще на 20%", - говорится в сообщении.

По данным компании, рейтинг международных отправлений возглавляют мелкие посылки из Китая и Европы в связи с сезоном распродаж в интернет-магазинах и с грядущими новогодними праздниками. "В рамках подготовки к пиковым нагрузкам в Санкт-Петербурге проведен комплекс мероприятий. Оборудованы дополнительные рабочие места, составлен график работы в соответствии с нагрузками на почтовые отделения, проверено наличие всех расходных материалов в отделениях почтовой связи и на складах", - приводит слова директора УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дмитрия Серебренникова пресс-служба компании.

За 11 месяцев 2019 года автоматизированный сортировочный центр Санкт-Петербурга обработал более 406 млн международных почтовых отправлений, добавили в пресс-службе.

В компании также напомнили, что в целях разгрузки отделений почтовой связи и повышения качества обслуживания клиентов действуют онлайн-сервисы по отправке и получению почтовых отправлений. В частности, услуга предоплаченная посылка дает возможность клиенту оформить посылку и оплатить почтовые расходы онлайн на официальном сайте Почты России, а далее отдать ее без очереди оператору в любом почтовом отделении.