Спотовая цена палладия впервые превысила $2000 за унцию

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Цена палладия на спотовом рынке впервые в истории превысила $2000 за унцию, по состоянию на 06:30 по Москве она достигла $2,006 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 18:20 мск цена палладия составляла $1,927,5 за унцию.

По данным аналитиков "Альфа-банка", палладий вырос в цене почти на 60% с начала года. "Ралли цен на палладий, главным образом, поддерживается ростом мирового спроса на фоне замедления предложения. Недавние перебои с электричеством в Южной Африке, связанные с ситуацией вокруг производителя электроэнергии Eskom, а также снижение производства палладия "Норникелем" на 6% квартал к кварталу в III квартале 2019 года, можно считать краткосрочными драйверами роста цен на палладий. Мы считаем, что в ближайшие годы рынок столкнется с гораздо более значительным дефицитом, который в некоторой степени может быть смягчен возвратом к переработке бывших в употреблении автокатализаторов. Вне всякого сомнения, существует множество краткосрочных факторов, объясняющих рост цен на палладий, однако основным драйвером остается спрос на автокатализаторы", - указывается в обзоре аналитиков банка.

Аналитики "ВТБ Капитал" в ежедневном отчете отмечают, что рост цены палладия составил почти 20% за два месяца, что обусловлено восстановлением спроса на металл со стороны производителей автомобилей (на автомобильный сектор приходится около 70% палладия) при и без того дефицитном рынке.