Новое правительство Аргентины предложило ввести 30-процентный налог на покупку валюты

ТАСС, 17 декабря. Правительство Аргентины, сформированное новым президентом этой страны Альберто Фернандесом, подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты, в том числе долларов США. Об этом сообщила во вторник на своем сайте газета La Nación.

Согласно документу, налог будет распространяться на покупку валюты для личных сбережений, а также на приобретение товаров и услуг за границей, в том числе во время туристических поездок. Предполагается, что эта мера будет действовать в течение ближайших пяти лет. От налога будут освобождены расходы на образование, научную деятельность, медицинские услуги, а также покупка лекарств и книг.

Не менее 70% собранных средств правительство намерено направить на социальные нужды, а оставшиеся 30% - на финансирование проектов инфраструктуры и развитие внутреннего туризма. В настоящее время в Аргентине действует лимит на покупку иностранной валюты физическими лицами в размере до $200 в месяц.

Аргентина уже несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией. 10 декабря в должность президента страны вступил левоцентрист Альберто Фернандес. Он объявил, что отзовет из парламента проект бюджета на 2020 год, который подготовило правительство его предшественника Маурисио Макри. По словам Фернандеса, этот документ не отражал "ни реальные макроэкономические показатели, ни реальное положение в социальной сфере, ни долговые обязательства, которые были взяты [предыдущим правительством]".