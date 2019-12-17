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Минэкономразвития подготовит новый законопроект по регулированию гостиничной деятельности

МЭР предлагает ввести понятие "невозвратные тарифы" при бронировании гостиниц, установить ответственность за хулиганские действия потребителей гостиничных услуг, создать так называемые "черные списки гостей"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает разработать новый проект федерального закона по регулированию сферы гостиничного бизнеса, следует из итогового перечня мероприятий по актуализации плана "Трансформация делового климата" по развитию предпринимательства в сфере туризма. Документ разработан Минэкономразвития совместно с бизнес-объединениями и есть в распоряжении ТАСС.

Министерство предлагает ввести понятие "невозвратные тарифы" при бронировании гостиниц, установить ответственность за хулиганские действия потребителей гостиничных услуг, создать так называемые "черные списки гостей", а также меры, которые сможет применять отель для выселения нарушителей. Кроме того, законопроектом будет установлен порядок оказания услуг потребителям и юридическим лицам, введения классификации видов заключаемых договоров, правил оплаты по ним и возмещения убытков. Законопроект планируется внести в правительство РФ в июне 2020 года, в Госдуму - в сентябре того же года.

В Минэкономразвития подтвердили ТАСС наличие такого перечня предложений. "Минэкономразвития России 11 декабря 2019 года указанный перечень предложений был направлен в федеральные органы исполнительной власти, представители которых не присутствовали на заседаниях экспертной группы, для получения обоснованной позиции по возможности реализации мероприятий, со сроком до 20 декабря 2019 года", - сказал представитель министерства.

Принятие данного закона нацелено на увеличение внутреннего туристического потока и стимулирование оказания услуг в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, отмечается в документе.

Всего перечень включает в себя 24 предложения по принятию новых нормативных правовых актов или же отмены действующих. В частности, предлагается законодательно закрепить понятия "экологический туризм" и "познавательный туризм", его меры поддержки и развития, снижение штрафов за нарушения при постановке на миграционный учет иностранного гражданина для гостиниц, которые в большинстве своем являются субъектами малого и среднего бизнеса. Кроме того, до декабря 2020 года будут представлены предложения по снижению налоговой нагрузки для участников проектов государственно-частного партнерства в сфере туризма.

Предложения отельеров

В ноябре Всероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" направляла предложения по законодательному закреплению понятия "невозвратных тарифов" в Ростуризм, Роспотребнадзор и Минэкономразвития. Вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников поясняет, что сейчас в системах онлайн-бронирования есть возможность применять невозвратные тарифы, однако это противоречит закону о защите прав потребителей и требует отдельных поправок в закон о туристской деятельности. Тогда же в "Опоре России" заявляли, что необходимость появления "невозвратных тарифов" вызвана аналогичной практикой у авиа- и железнодорожных перевозчиков. В организации тогда предлагали возвращать стоимость брони только при наступлении чрезвычайных обстоятельств - документально подтвержденной болезни или несчастных случаев.

Председатель комитета по гостиничному бизнесу, член московского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Шлопак рассказал ТАСС, что 18 ноября в Минэкономразвитии пройдет совещание рабочей группы в рамках "регуляторной гильотины", где будет подниматься этот вопрос. По его словам, согласованной позиции по данному вопросу пока нет, но это решение, которое "все ожидают в ближайшее время".

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