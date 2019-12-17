Минэкономразвития подготовит новый законопроект по регулированию гостиничной деятельности

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает разработать новый проект федерального закона по регулированию сферы гостиничного бизнеса, следует из итогового перечня мероприятий по актуализации плана "Трансформация делового климата" по развитию предпринимательства в сфере туризма. Документ разработан Минэкономразвития совместно с бизнес-объединениями и есть в распоряжении ТАСС.

Министерство предлагает ввести понятие "невозвратные тарифы" при бронировании гостиниц, установить ответственность за хулиганские действия потребителей гостиничных услуг, создать так называемые "черные списки гостей", а также меры, которые сможет применять отель для выселения нарушителей. Кроме того, законопроектом будет установлен порядок оказания услуг потребителям и юридическим лицам, введения классификации видов заключаемых договоров, правил оплаты по ним и возмещения убытков. Законопроект планируется внести в правительство РФ в июне 2020 года, в Госдуму - в сентябре того же года.

В Минэкономразвития подтвердили ТАСС наличие такого перечня предложений. "Минэкономразвития России 11 декабря 2019 года указанный перечень предложений был направлен в федеральные органы исполнительной власти, представители которых не присутствовали на заседаниях экспертной группы, для получения обоснованной позиции по возможности реализации мероприятий, со сроком до 20 декабря 2019 года", - сказал представитель министерства.

Принятие данного закона нацелено на увеличение внутреннего туристического потока и стимулирование оказания услуг в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, отмечается в документе.

Всего перечень включает в себя 24 предложения по принятию новых нормативных правовых актов или же отмены действующих. В частности, предлагается законодательно закрепить понятия "экологический туризм" и "познавательный туризм", его меры поддержки и развития, снижение штрафов за нарушения при постановке на миграционный учет иностранного гражданина для гостиниц, которые в большинстве своем являются субъектами малого и среднего бизнеса. Кроме того, до декабря 2020 года будут представлены предложения по снижению налоговой нагрузки для участников проектов государственно-частного партнерства в сфере туризма.

Предложения отельеров

В ноябре Всероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" направляла предложения по законодательному закреплению понятия "невозвратных тарифов" в Ростуризм, Роспотребнадзор и Минэкономразвития. Вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников поясняет, что сейчас в системах онлайн-бронирования есть возможность применять невозвратные тарифы, однако это противоречит закону о защите прав потребителей и требует отдельных поправок в закон о туристской деятельности. Тогда же в "Опоре России" заявляли, что необходимость появления "невозвратных тарифов" вызвана аналогичной практикой у авиа- и железнодорожных перевозчиков. В организации тогда предлагали возвращать стоимость брони только при наступлении чрезвычайных обстоятельств - документально подтвержденной болезни или несчастных случаев.

Председатель комитета по гостиничному бизнесу, член московского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Шлопак рассказал ТАСС, что 18 ноября в Минэкономразвитии пройдет совещание рабочей группы в рамках "регуляторной гильотины", где будет подниматься этот вопрос. По его словам, согласованной позиции по данному вопросу пока нет, но это решение, которое "все ожидают в ближайшее время".