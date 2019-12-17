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Вологодская область сохранит посевные площади под лён, несмотря на неурожаи последних лет

В этом году из-за холодного лета и проливных дождей удалось собрать лишь треть от запланированного объема льноволокна

ВОЛОГДА, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Вологодской области намерены сохранить посевные площади под лён, несмотря на большие потери три года подряд. Как только в регионе удастся организовать его глубокую переработку, посевные площади будут увеличены, рассказал ТАСС начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области Сергей Поромонов.

Вопрос поддержки отечественной льняной промышленности поднимался на прошлогодней большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Глава государства обещал разобраться в ситуации с ликвидацией единственного научно-исследовательского института по разработке технологий переработки льна.

"Государственная поддержка предприятий, которые занимаются выращиванием льна, сохранится в прежнем объеме. Отказываться от льноводства мы не намерены, несмотря на неурожаи последних трех лет. Посевные площади под лен будут сохранены как минимум в пределах нынешних 4,25 тыс. га", - рассказал ТАСС руководитель департамента.

По его данным, в этом году из-за проливных дождей до снега удалось собрать около одной тысячи тонн льноволокна - это примерно треть от запланированного объема, в агропромышленном комплексе региона вводился режим ЧС. Такие неблагоприятные погодные условия наблюдаются в области третий год подряд. Несмотря на это, количество предприятий, которые занимаются разведением льна, стабильно, их 17 по всей территории области.

Наряду с этим власти региона ищут инвестора для организации глубокой переработки льноволокна до конечной продукции, что сделает льноводство в области гораздо более выгодным. "Выращивание льна для продажи льноволокна на переработку в других регионах - это потеря нашего валового внутреннего продукта, поэтому активно ищем инвесторов, только сегодня проводили переговоры. Прорабатываем вопросы поставок льноволокна на экспорт. Лен используется в строительстве, но востребован и в других отраслях. Как только инвестор будет найден, можно вести речь об увеличении посевных площадей", - отметил Поромонов.

На прошлогодней большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты "Звезда" Сергей Маров пожаловался главе государства, что последний научно-исследовательский институт, который занимается разработкой технологий по переработке льна, находится в стадии ликвидации. Президент пообещал разобраться в ситуации. В Минпромторге тогда заявили, что прорабатывают стратегию развития льняной отрасли до 2025 года, а также вместе с Минсельхозом разрабатывают новые меры ее господдержки. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников тогда сообщил ТАСС, что льноводство в регионе будет поддерживаться. В области обсуждались планы по увеличению посевных площадей и созданию льняного кластера.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская область
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