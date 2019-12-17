Около 70 тыс. рабочих мест создадут в Подмосковье в 2019 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Порядка 70 тысяч рабочих мест будет создано в 2019 году в Подмосковье, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".

"В основной капитал мы должны привлечь порядка триллиона инвестиций. И это позволяет нам рассчитывать на новые предприятия, на новые рабочие места. В частности, в 2019 году мы создадим порядка 70 тысяч рабочих мест и 137 предприятий", - сказал он.

Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье запускаются высокопроизводительные предприятия. "Создавая один завод, ты создаешь, как правило 100-150 рабочих мест", - отметил он.

По словам губернатора, рост экономики Московской области в 2019 году прогнозируется на уровне 4-4,2%. "Это выше, чем по стране. И это нас очень радует", - добавил Воробьев.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным в октябре губернатор Андрей Воробьев доложил, что привлечение инвестиций и создание рабочих мест является приоритетной задачей для правительства Московской области.