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"Ростелеком" может получить частоты для соцобъектов вопреки возражениям операторов

Кабмин назначил "Ростелеком" единственным исполнителем закупок услуг в 2019-2020 годах по подключению ряда соцобъектов в российских регионах, которые осуществляет Минкомсвязь в рамках нацпроекта "Цифровая экономика"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ, является основным органом в стране, который распределяет этот ресурс) может выделить "Ростелекому" диапазон частот 2,3-2,4 ГГц для подключения к интернету ряда социально значимых объектов в регионах РФ, несмотря на возражения остальных операторов связи. Это следует из проекта решения ГКРЧ (есть в распоряжении ТАСС), которое рассмотрят на заседании госкомиссии 24 декабря.

Правительство РФ в августе назначило "Ростелеком" единственным исполнителем закупок услуг в 2019-2020 годах по подключению ряда соцобъектов в российских регионах (кроме Крыма и Севастополя), которые осуществляет Минкомсвязь в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". В Крыму и Севастополе исполнителем был выбран оператор "Миранда-медиа". Для обеспечения соцобъектов интернетом предполагается построить сети, работающие на частотах 2,3-2,4 ГГц, которые в том числе можно использовать для развития 5G.

При этом правительство отдельно постановило "Ростелекому" обеспечить связью ряд социально значимых объектов в регионах с использованием инфраструктуры ФГУП "РТРС" (оператор эфирной теле- и радиопередающей сети страны). Объекты РТРС предполагается подключить к сети связи общего пользования с помощью оптоволоконных линий, в частности для пропуска телевизионного и технологического трафика. Таким образом "Ростелеком" подключит около 13 тыс. соцобъектов. Фактически "Ростелекому" надо будет установить свое оборудование на основе технологии LTE-450 на уже существующих объектах РТРС, поясняли в Минкомсвязи.

В октябре ГКРЧ уже планировала выделить этот диапазон "Ростелекому", однако перенесла этот вопрос на конец года. Накануне октябрьского заседания госкомиссии "Билайн", МТС и "Мегафон" направили вице-премьеру Максиму Акимову письмо, в котором попросили не допустить выделения частот 2,3-2,4 ГГц "Ростелекому" на эксклюзивной основе и оценить целесообразность их использования всеми участниками рынка, в том числе через проведение аукциона. Намерения ГКРЧ раскритиковала также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Акимов в свою очередь заявил, что правительство изучит вопрос передачи диапазона "Ростелекому". При этом, по его словам, "Ростелеком" уже избран единственным исполнителем услуг по подключению ряда соцобъектов к интернету, а на нужных сетях уже был сформирован необходимый пул частот "Ростелекомом" и Tele2. Однако, подчеркивал вице-премьер, "все, что нужно оставить в конкурентном поле, будет оставлено".

Согласно проекту решения, ГКРЧ намерена признать утратившими силу пункты решения госкомиссии от 2009 года, согласно которым предполагалось распределять спектр 2,3-2,4 ГГц путем проведения аукциона. Таким образом, предполагается, что в 83 регионах эти частоты для подключения соцобъектов к интернету будут выделены "Ростелекому", а в Крыму и Севастополе их получит "Миранда-медиа".

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