"Известия": в РФ могут ввести штраф до 800 тыс. руб. за ложные данные о соответствии ГОСТу

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Особенная часть нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предполагает введение отдельного штрафа в размере до 800 тыс. рублей для производителей продукции, информация о соответствии ГОСТам на которой не соответствует действительности. Об этом в среду сообщила газета "Известия" со ссылкой на копию проекта нового КоАП.

Сейчас КоАП предполагает, что в случае несоответствия качества товара маркировке производитель будет привлечен к ответственности за обман потребителя, отмечается в тексте. При этом максимальный размер штрафа установлен на уровне 500 тыс. рублей.

По данным издания, в проекте Особенной части КоАП отдельно выделяется глава "Административные правонарушения в области технического регулирования, обеспечения единства измерений". Согласно изменениям, производителей предлагается штрафовать за недостоверную информацию о соответствии ГОСТу в маркировке товара. Для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 100 до 400 тыс. рублей. Взыскание для должностных лиц составит 20-50 тыс. рублей.

Проект КоАП также предлагает увеличение максимального размера штрафа, который может быть наложен на лабораторию, в случае выдачи протокола исследований или испытаний без их проведения с 500 тыс. до 1 млн рублей. За повторное нарушение технического регламента и обязательных требований к маркировке пищевой продукции, произведенной с использованием генетически модифицированных организмов (ГМО) взыскания будут повышены до 1,5 и 1 млн рублей соответственно.