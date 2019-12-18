"Ъ": "Сибур" планирует расширить "Запсибнефтехим" для получения льгот на сырье

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Компания "Сибур" готовит проект расширения нефтехимического комплекса "Запсибнефтехим" для получения обратного акциза на сырье. Об этом в среду сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Как пояснил ранее изданию глава налогового департамента Министерства финансов РФ Алексей Сазанов, "Сибуру" будет необходимо заключить инвестиционное соглашение с Минэнерго РФ и вложить в модернизацию комплекса 65 млрд рублей. В этом случае компания сможет получить обратный акциз на весь объем сжиженного природного газа (СУГ), направляемый на пиролиз.

Компания в результате принципиально одобренных правительством мер поддержки газохимии может получить по этому проекту до 20 млрд рублей в год в виде обратного акциза на сырье - этан и сжиженный углеводородный газ, пишет издание.

В свою очередь, в "Сибуре" отметили, что в компании учтут изменения в регулировании при реализации своей инвестиционной деятельности. Более того, решение о дополнительных вложениях будет принято исходя из сроков начала действия обратного акциза на СУГ модернизированных мощностей.

"Запсибнефтехим" - крупнейший проект "Сибура", строительство которого завершилось в мае 2019 года. После выхода на проектную мощность он станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн т этилена, около 500 тыс. т пропилена и 100 тыс. т бутан-бутиленовой фракции в год, а также установок по производству различных марок полиэтилена (1,5 млн т) и полипропилена (500 тыс. т). Бюджет комплекса по базовой оценке составляет $9,5 млрд.

"Сибур" - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах РФ. "Сибур" реализует продукцию более 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.