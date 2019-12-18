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Минсельхоз считает ситуацию с ценами на яблоки в России стабильной

Ранее газета РБК сообщила, что осенью резко выросли оптовые цены на яблоки

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ситуация с ценами на яблоки в России остается стабильной, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.

Ранее газета РБК сообщала, что несмотря на высокий урожай, в России осенью резко выросли оптовые цены на яблоки, в том числе из-за сохраняющейся зависимости от импорта.

"Ценовая ситуация на рынке яблок остается стабильной. За 11 месяцев 2019 года, по данным Росстата, средний уровень отпускных цен составил 35,50 тыс. рублей/тонна, что на 8,5% ниже уровня аналогичного периода 2018 года (38,79 тыс. рублей/тонна)", - отметили в Минсельхозе.

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Россия
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