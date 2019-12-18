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Bloomberg: Tesla планирует снизить цены на произведенные в Китае автомобили на 20%

Производитель электрокаров будет использовать большее количество оборудования и деталей, произведенных непосредственно в Китае

ТАСС, 18 декабря. Американский производитель электрокаров Tesla рассмотрит возможность снижения цен на произведенный в КНР автомобиль Tesla Model 3 на 20%. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

Tesla собирается уменьшить себестоимость производства на своем шанхайском заводе благодаря использованию большего количества оборудования и деталей, произведенных непосредственно в Китае. Это позволит Tesla уменьшить объем импорта из США и тем самым избежать связанных с ним ввозных пошлин. По данным агентства, снижение цены на Model 3 может произойти во второй половине 2020 года.

Изначальная стоимость электроседана, произведенного на шанхайском автомобильном заводе Tesla, составит около 355,8 тыс. юаней (около $50,55 тысяч). Выпуск первой партии запланирован на конец января 2020 года.

6 декабря Министерство промышленности и информатизации Китая включило Tesla Model 3 в список автомобилей на новых источниках энергии, производители которых могут рассчитывать на правительственные дотации.

Автомобили на новых источниках энергии - это транспортные средства, работающие на двигателе гибридного типа, на электрическом аккумуляторе или за счет водородного топливного элемента. Китай планирует повысить объемы продаж таких автомобилей до 25% от общего числа машин, которые будут проданы к 2025 году.

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