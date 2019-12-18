Госдума приняла закон об изменениях в порядке заключения контрактов в сфере госзакупок

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий обязательное согласование с контрольным органом заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания процедуры закупок несостоявшейся. Документ был разработан Минфином и внесен в Госдуму правительством.

Закон предусматривает заключение заказчиком контракта по результатам признания закупок несостоявшимися исключительно по согласованию с контрольным органом в сфере закупок. Конкурс, аукцион или запрос могут быть признаны несостоявшимися в связи с наличием только одной поданной заявки либо в связи с признанием только одной заявки соответствующей таким требованиям, если начальная цена контракта превышает предельный размер начальной цены контракта.

Полномочиями по определению предельного размера начальной цены контракта наделяется правительство России. Это позволит предотвратить существенное увеличение нагрузки на контрольные органы в сфере закупок, а также излишние административные барьеры и рост временных затрат заказчика при осуществлении закупки, говорится в пояснительной записке.

Принятие закона направлено на повышение эффективности госзакупок, установление единой правоприменительной практики в сфере заключения контрактов с единственными поставщиками по итогам признания закупок несостоявшимися, предотвращение коррупционных правонарушений в этой сфере, считают в кабмине.

Закон также предусматривает исключение из сферы применения закона о контрактной системе заключение соглашений об установлении сервитутов, поскольку порядок заключения таких соглашений регулируется земельным законодательством и не может в полной мере соответствовать требованиям закона, в том числе в части планирования, способа определения поставщика и порядка исполнения контракта. Закон также прописывает обеспечение возможности заключения договора аренды с единственным поставщиком в отношении такого объекта недвижимости, как земельный участок.

Изменения в процедуре заключения контракта

Принятыми во втором чтении документа поправками существенно корректируется глава о проведении запроса котировок в электронной форме, также подробно прописывается процедура закупки товара в электронной форме с использованием электронной площадки на сумму, не превышающую 3 млн рублей. Вводится понятие "контракт жизненного цикла", предметом которого могут выступать новые машины и оборудование. Документом также устанавливаются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов в отношении объектов капитального строительства, перечень которых утвержден правительством РФ либо органами власти регионов в целях реализации национальных проектов.

В частности, увеличивается начальная (максимальная) цена контракта, по которому заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме с 500 тыс. рублей до 3 млн рублей. Кроме того, отменяется ограничение годового объема закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок в электронной форме (в настоящее время он не должен составлять более 100 млн рублей).

Закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.