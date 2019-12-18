{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Володин: решения Госдумы позволили сократить разрыв в бюджетной обеспеченности регионов

Председатель Госдумы отметил, что из 217 бюджетных трансфертов было распределено 203

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в ходе работы над федеральным бюджетом на следующую трехлетку смогли выйти на решения, позволяющие сократить разрыв между самыми обеспеченными и менее обеспеченными регионами. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая с подведением итогов осенней сессии нижней палаты парламента.

"Коллеги, у нас большой объем работы в осеннюю сессию ушел на рассмотрение бюджета. Многое, если так вот объективно и даже критично проанализировав этот законопроект, - а у нас не только закон о бюджете, у нас рассматривались и сопутствующие бюджетообразующие [законы] - многое удалось сделать. В этой связи хочется высказать слова благодарности председателю комитета по бюджету и налогам Андрею Михайловичу Макарову, руководителям фракций, потому что диалог постоянный шел фракций с правительством, первому заместителю председателя Госдумы Александру Дмитриевичу Жукову, членам бюджетного комитета", - сказал Володин.

По его словам, депутаты вышли "на системные решения, которые повышают использование бюджетного рубля". "Мы также смогли выйти на решения, которые позволяют сократить разрыв между самыми обеспеченными и менее обеспеченными регионами. И что очень важно, предложили механизм реализации инвестиционных проектов в регионах. И надеюсь, вот это все в комплексе уже со следующего года сыграет свою роль. И мы сможем уже через контроль исполнения бюджета оценить, насколько эти меры были эффективными", - отметил Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что из 217 бюджетных трансфертов было распределено 203, то есть почти 94%. "Для сравнения, при принятии бюджета на 2017 год было распределено 57 трансфертов из 89 - это где-то всего лишь 64%. Эти цифры сами, может быть, за себя мало что говорят. Но коллеги, мы с вами поникаем, когда средства доводятся до регионов до конца года- это значит, уже в начале следующего года проходят конкурсные процедуры и есть возможность в марте, апреле начинать реализацию и национальных проектов, и госпрограмм. То, что будет у нас уже со следующего 2020 года сделано в соответствии с принятыми решениями", - указал Володин, подчеркнув, что раньше ситуация отличалась от этого и депутаты "критиковали отраслевые министерства за то, что средства перечислялись в регионы с опозданием".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
Реклама на ТАСС
Губернатор Ростовской области назвал причину медленной газификации региона
По словам Василия Голубева, сдерживающим фактором газификации является просроченная задолженность потребителей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС