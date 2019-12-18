Володин: решения Госдумы позволили сократить разрыв в бюджетной обеспеченности регионов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в ходе работы над федеральным бюджетом на следующую трехлетку смогли выйти на решения, позволяющие сократить разрыв между самыми обеспеченными и менее обеспеченными регионами. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая с подведением итогов осенней сессии нижней палаты парламента.

"Коллеги, у нас большой объем работы в осеннюю сессию ушел на рассмотрение бюджета. Многое, если так вот объективно и даже критично проанализировав этот законопроект, - а у нас не только закон о бюджете, у нас рассматривались и сопутствующие бюджетообразующие [законы] - многое удалось сделать. В этой связи хочется высказать слова благодарности председателю комитета по бюджету и налогам Андрею Михайловичу Макарову, руководителям фракций, потому что диалог постоянный шел фракций с правительством, первому заместителю председателя Госдумы Александру Дмитриевичу Жукову, членам бюджетного комитета", - сказал Володин.

По его словам, депутаты вышли "на системные решения, которые повышают использование бюджетного рубля". "Мы также смогли выйти на решения, которые позволяют сократить разрыв между самыми обеспеченными и менее обеспеченными регионами. И что очень важно, предложили механизм реализации инвестиционных проектов в регионах. И надеюсь, вот это все в комплексе уже со следующего года сыграет свою роль. И мы сможем уже через контроль исполнения бюджета оценить, насколько эти меры были эффективными", - отметил Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что из 217 бюджетных трансфертов было распределено 203, то есть почти 94%. "Для сравнения, при принятии бюджета на 2017 год было распределено 57 трансфертов из 89 - это где-то всего лишь 64%. Эти цифры сами, может быть, за себя мало что говорят. Но коллеги, мы с вами поникаем, когда средства доводятся до регионов до конца года- это значит, уже в начале следующего года проходят конкурсные процедуры и есть возможность в марте, апреле начинать реализацию и национальных проектов, и госпрограмм. То, что будет у нас уже со следующего 2020 года сделано в соответствии с принятыми решениями", - указал Володин, подчеркнув, что раньше ситуация отличалась от этого и депутаты "критиковали отраслевые министерства за то, что средства перечислялись в регионы с опозданием".