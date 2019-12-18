Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января

КИЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Компания "Оператор ГТС Украины" и румынская компания Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии. Об этом сообщает в среду украинская компания.

"Сегодня "Оператор ГТС Украины" и румынский Transgaz подписали межоператорское соглашение и разблокировали трансбалканский газовый коридор", - сказано в сообщении.

Ранее условия взаимодействия операторов ГТС Украины и Румынии не позволяли транспортировать природный газ в реверсном направлении, поскольку такая возможность была заблокирована контрактом по транзиту газа между компаниями "Нафтогаз Украины" и "Газпром" от 2009 года, отметила компания.

"По окончании этого контракта с 1 января 2020 такое ограничение будет нивелировано и оператор ГТС Украины сможет сотрудничать с оператором ГТС Румынии по европейским правилам", - пояснили в компании.