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"Газпром" планирует провести День инвестора в феврале 2020 года

В текущем году встречи с инвесторами прошли в конце февраля в Азии - в Сингапуре и Гонконге, в них принял участие заместитель председателя правления "Газпрома"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. "Газпром" планирует провести "День инвестора" в следующем году 11 февраля в Нью-Йорке и 13 февраля в Лондоне. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"День инвестора в 2020 году планируется провести в Нью-Йорке - 11 февраля и Лондоне - 13 февраля", - сообщили в "Газпроме".

В текущем году встречи с инвесторами прошли в конце февраля в Азии - в Сингапуре и Гонконге. В них приняли участие заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов, член правления, начальник департамента Олег Аксютин, гендиректор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова, представители профильных подразделений компании и дочерних организаций - "Газпром нефть", "Газпром энергохолдинг".

Ранее в декабре правление "Газпрома" одобрило проект дивидендной политики компании в новой редакции, который предполагает переход на выплаты 50% от чистой прибыли по МСФО за три года. Заседание совета директоров по данному вопросу запланировано на 24 декабря.

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