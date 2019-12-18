Госдума приняла закон о виноградарстве и виноделии

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, направленный на установление единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Документ внесен 16 октября группой депутатов Госдумы, возглавляемой лидерами фракций - Сергеем Неверовым ("Единая Россия") и Владимиром Жириновским (ЛДПР), взамен ранее отклоненного Госдумой законопроекта на эту тему.

Закон подготовлен в рамках реализации приоритетного национального проекта "Международная кооперация и экспорт", разработанного во исполнение указа президента РФ от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". При подготовке документа учтены положения концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года.

Закон определяет, что к субъектам виноградарства и виноделия отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, а также научные, профессиональные и образовательные организации, которые занимаются производством продукции виноградарства и (или) виноделия, ее первичной и последующей переработкой в соответствии с законодательством РФ. При этом из сферы действия закона исключаются граждане, ведущие личное подсобное хозяйство в целях, не связанных с реализацией произведенной продукции виноградарства, а также садоводы и огородники.

Устанавливаются требования к учету и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений, инвентаризации и паспортизации виноградных насаждений, безопасности продукции виноградарства. Вводится обязательное декларирование урожая винограда.

Предусматривается создание Центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградовинодельческих зон. Порядок создания и деятельности таких комиссий будет определяться уполномоченным федеральным органом власти. Регламентируется деятельность саморегулируемых организаций (СРО) виноградарей и виноделов.

Технологии производства вина

В документе содержатся технологические правила производства винодельческой продукции, включая разрешенные и запрещенные технологические приемы производства вина, крепленого вина, игристого вина. Также регламентируются особые требования к сырью и материалам, разрешенным к применению при производстве вина, крепленого вина, игристого вина, устанавливается классификация вин по содержанию сахаров, определяются особенности маркировки и розничной продажи винодельческой продукции. Вводится понятие российской национальной системы защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения, в рамках которой предлагается учитывать территориальное деление виноградопригодных земель РФ.

Для противодействия незаконному производству и обороту винодельческой продукции вводятся специальные нормы, определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной, а также устанавливается запрет на производство и оборот такой продукции.

Господдержка

Документ определяет формы господдержки виноделия. Предусматривается финансовая и имущественная поддержка субъектов виноградарства и виноделия, поддержка мероприятий обеспечения устойчивого развития виноградных насаждений, а также научно-исследовательской, научно-технической, инновационной и образовательной деятельности в области виноградарства и виноделия.

Господдержка будет оказываться продвижению на внутренний рынок и рынки иностранных государств винодельческой продукции, произведенной из выращенного на территории РФ винограда.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Принятый закон создает новую отрасль

Как подчеркнул в своем выступлении по итогам сессии председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятый закон практически решает задачу создания новой отрасли. "Эта отрасль сама по себе была еще в царской России и потом достаточно активно начала развиваться в советское время. Речь идет о виноградарстве и виноделии. Но так получилось, что на своем пике развития в царской России она не смогла получить дальнейшего продолжения, началась Первая мировая война. Затем, когда эта отрасль стала действительно конкурентоспособной, наступил 1985 году. В борьбе за трезвый образ жизни погубили виноградники и фактически разрушили целую отрасль", - констатировал Володин.

Сегодня 60% потребляемого вина - это импорт, указал председатель Госдумы. "Зачастую это винопродукты низкого качества. Поэтому, принимая законопроект о виноградарстве и виноделии, мы с вами создаем свою отрасль. Это значит, в том числе, импортозамещение в этом огромном сегменте, это большое количество рабочих мест, это отчисления в бюджет. Для экономики страны - это очень важно. Но это крайне важно и для наших регионов: Краснодарского края, Севастополя, Республики Крым, Ставропольского края, Дагестана, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей. От этого решения многое зависит, и затем мы с вами сможем через анализ этих норм посмотреть, насколько они эффективны", - полагает он.

"Мы с вами создаем практически новое направление в виноградарстве, и это также очень важно, потому что мы должны создавать свои отечественные продукты, выращивать их и конкурировать на мировых рынках. Сегодня этот рынок, как ни парадоксально, практически полностью занят импортными виноматериалами", - резюмировал председатель Госдумы.