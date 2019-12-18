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Росстат сообщил о росте реальных зарплат в России в октябре на 3,8% в годовом выражении

По сравнению с сентябрем показатель вырос на 2%

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Реальная начисленная заработная плата в России в октябре 2019 года выросла на 3,8% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

При этом по сравнению с сентябрем показатель вырос на 2%.

За январь - октябрь 2019 года реальная начисленная зарплата в России увеличилась на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время средняя номинальная зарплата в октябре этого года выросла на 7,7% в годовом выражении - до 46,549 тыс. рублей. За январь - октябрь показатель увеличился на 7,3% - до 46,112 тыс. рублей.

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