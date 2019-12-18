Минпромторг в ближайшие дни направит автоконцернам правила дифференциации промсубсидий

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ в ближайшие дни направит автоконцернам окончательный вариант правил дифференциации промышленных субсидий с января 2020 года, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров.

"В ближайшее время, в ближайшие дни направим уже производителям окончательный вариант, который будет вам точно известен", - сказал Мантуров.

По его словам, дифференциация будет мотивировать автопроизводителей наращивать производство в РФ. "Дифференциация промсубсидий должна мотивировать игроков к тому, чтобы больше заниматься организацией производства компонентов, локализовывать, повышать уровень ее непосредственно на самих предприятиях, использовать российские компоненты более активно для того, чтобы формировалась большая добавленная стоимость в стране", - отметил министр.

Мантуров добавил, что в настоящее время в РФ активно развивается экспорт иностранными автокомпаниями произведенной в РФ продукции в ближнее и дальнее зарубежье с поддержкой российского правительства. "Поэтому если коллеги все правильно считают, и в совокупности всех тех требований, которые мы предъявляем, и мер поддержки, думаю, что это наоборот, будет их мотивировать развивать свое производство", - ответил Мантуров на вопрос, не опасается ли министерство ухода иностранных игроков из РФ из-за новых правил расчета промсубсидий.

Ранее правительство РФ приняло решение дифференцировать промсубсидии на утильсбор в зависимости от уровня локализации автопроизводителей. Баллы за локализации будут рассчитываться для каждого сегмента: легковые автомобили, LCV, автобусы и грузовики.

Между тем, источник в отрасли сообщил ТАСС, что условия для получения промсубсидий на компенсацию утильсбора, предложенные автоконцернам правительством РФ, трудновыполнимы в связи с низкой локализацией автокомпонентов в России. По словам источника, при таком подходе полную компенсацию утильсбора смогут получать лишь один-два производителя из всего списка компаний, подписавших СПИК. По словам собеседника агентства, под требования не подпадают любые современные модели даже у российских производителей, так как они содержат существенную долю зарубежных компонентов, не выпускающихся в России.

В сентябре по предложению вице-премьера РФ Дмитрия Козака была создана рабочая группа для обсуждения вопроса дифференциации промсубсидий. В нее вошли автопроизводители и представители Минпромторга. Изначально на рассмотрение автопроизводителей была вынесена концепция компенсации утильсбора, сформированная правительством, согласно которой предполагалась компенсация 60% затрат, понесенных автоконцернами на оплату утильсбора. Остальные 40% - дифференцированные и зависят от объема локализации.

Ранее правительство РФ приняло решение увеличить ставки утилизационного сбора с 1 января 2020 года. Для легковых автомобилей рост ставок оказался наиболее значительным - в среднем на 10,7%, а в самом популярном сегменте легковых автомобилей (с двигателями от 1 л до 2 л) достиг 12,4%.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%. В 2018 году - в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.