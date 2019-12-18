МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум. По итогам торгового дня индекс вырос на 0,35% - до 3023,92 пункта, в то же время индекс РТС увеличился на 0,13%, до 1522,51 пункта.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:58 мск вырос на 0,27%, до 62,585 рубля, курс евро увеличился на 0,06%, до 69,63 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,63% - до $66,23 за баррель.

В среду, по мнению финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, рост рынка акций РФ в первую очередь сопровождался комфортными ценами на нефть, импульсом "торгового" оптимизма и отдельными корпоративными новостями.

Лидерами торгов выступили акции ТМК, прибавившие более 8% на информации о получении компанией разрешения на продажу предприятия в Америке. Компанию им составили бумаги "Россетей" и "Распадской", рост которых превысил 3%. Хуже рынка торговались ОГК-2 и ММК, потерявшие порядка 1,6%, отметил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Прогноз на четверг

19 декабря, согласно прогнозам "БКС Премьер", вероятно сохранение преимущественно позитивных настроений на российском рынке. Из внутрироссийских событий четверга эксперт отмечает ежегодную "большую" пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, а также заседания советов директоров МТС и "Роснефти". Кроме того, центральные банки Японии и Англии завтра примут решения по ключевым процентным ставкам. Также в этот день станет известна статистика по продажам на вторичном рынке жилья США в ноябре и новые данные по американскому рынку труда.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи - 2990-3030 пунктов, по курсу рубля против доллара - в пределах значений 62,5-63,5 рубля.

В свою очередь Богдан Зварич также отметил, что в случае закрепление индекса Мосбиржи выше 3010 пунктов, можно говорить о вероятности дальнейшего роста и возможности достижения в среднесрочной перспективе уровня 3180 пунктов.