В Оренбургской области приняли бюджет на 2020 год

ОРЕНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области в среду во втором и окончательном чтении приняли бюджет региона на 2020 год. Дефицит составит 3,8 млрд рублей, доходы при этом впервые превысят 100 млрд рублей, что является рекордной для субъекта суммой, сообщил председатель Законодательного собрания Сергей Грачев.

"В результате проделанной работы Оренбургская область имеет реалистичный сбалансированный и социально ориентированный бюджет на 2020 год и плановый период. Впервые параметры регионального бюджета перешагнули 100 млрд рублей. Это показатель и индикатор положительной динамики экономических процессов в регионе, новой фазы бюджетного планирования с более широким горизонтом планирования и запасом прочности", - сказал Грачев.

При планируемых доходах бюджета в 2020 году в размере 102,3 млрд рублей и расходах в размере 106,2 млрд рублей дефицит составит 3,85 млрд рублей. Разницу между доходами и расходами спикер регионального парламента назвал некритичной, уточнив, что у области есть возможность для бюджетного маневра за счет дополнительных доходов. В первом чтении бюджет был утвержден 26 ноября. Ко второму поступило 123 поправки от пяти субъектов права законодательной инициативы - губернатора и всех фракций ("Единая Россия", ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия").

Председатель комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике Жанна Ермакова объяснила, что задачей второго чтения является обеспечение необходимого уровня софинансирования областью для выполнения обязательств перед федеральным бюджетом и выполнение требований майского указа президента. "По результатам заседаний всех комитетов и обсуждений поступивших поправок, мы полагаем, что эти задачи нам удалось решить", - сказала в своем выступлении Ермакова. Безусловным приоритетом бюджета она назвала участие Оренбургской области в реализации 11 национальных проектах, на реализацию которых запланировано 16,6 млрд рублей.

"Социальная направленность бюджета сохраняется: свыше 65%, или 68 млрд рублей - это расходы, направленные на решение социальных вопросов. Анализируя проект бюджета, можно с уверенностью сказать, что областной бюджет располагает достаточными ресурсами для исполнения принятых обязательств, в том числе, и национальных проектов", - отметила Ермакова.

За принятие проекта бюджета во втором, окончательном чтении проголосовали 33 депутата из 47. Против высказались представители фракций КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", которые не согласились с предложенным правительством распределении средств.

На что направят расходы

Уже к первому чтению бюджета было известно, что расходы на поддержку отраслей экономики Оренбуржья в 2020 году составят 17,5 млрд рублей, из которых 2 млрд рублей - на улучшение жилищных условий граждан. Речь идет о многодетных семьях, детях-сиротах, сельских специалистах и иных категориях. Расходы на образование в 2020 году, согласно проекту, составят 24 млрд рублей, на здравоохранение - 10 млрд рублей, на социальную политику - 30 млрд рублей. По статье "Культура" запланировано около 1,7 млрд рублей, "Физкультура и спорт" - 1,2 млрд рублей.

Источниками доходов Оренбургской области на будущую трехлетку, по данным Минфина региона, традиционно остаются собственные налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления из федерального бюджета и дефицит. Так, в 2020 году ожидается поступление налоговых и неналоговых доходов в размере 76,4 млрд рублей. Более 20,8 млрд рублей должны быть перечислены из федеральной казны. В проекте бюджета среди источников финансирования дефицита указаны государственные ценные бумаги, бюджетные и коммерческие кредиты.