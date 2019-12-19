"Известия": количество зарегистрированных на бирже труда может вырасти на 20% к 2021 году

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Количество безработных, зарегистрированных на бирже труда, может достичь 900 тыс. человек к 2021 году и вырасти на 20% по сравнению с показателем текущего года. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на прогноз Минтруда РФ.

В 2019 году на бирже труда было зарегистрировано 750 тыс. человек. В 2020 году их число вырастет до 800 тыс. человек, еще через год достигнет 900 тыс.

При этом количество людей, ищущих работу, устанавливаемое по результатам опросов по стандартам Международной организации труда, оценивается авторами прогноза в 3,4 млн, что составляет 4,6% от имеющейся рабочей силы. Эта доля может сократиться до 4,5% в ближайшие годы.

Рост числа зарегистрированных безработных связан с усилиями по увеличению эффективности службы занятости, рассказали "Известиям" в пресс-службе Минтруда.