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Торговая война

Китай с 26 декабря освободит от дополнительных пошлин ряд товаров из США

Китай с 26 декабря освободит от дополнительных пошлин ряд товаров из США - Госсовет КНР.

Теги
СШАКитайТорговая война
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Во Владивостоке завершили реконструкцию крупнейшей энергоподстанции города
Она более чем на две трети покрывает потребности города в электроэнергии
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