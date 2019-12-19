{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росстат уточнил данные падения реальных доходов граждан в IV квартале 2018 года

Показатель составил 0,8% вместо прежних 2%

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Росстат уточнил данные по реальных доходам населения РФ за 2018 год, говорится в справке статистической службы. По новым данным, в четвертом квартале прошлого года падение реальных доходов составило 0,8% (вместо прежних 2%), рост в третьем квартале был нулевым (вместо 0,2%), во втором квартале - 0,2% (вместо 1,1%), в первом квартале - 1% (вместо 1,4%).

"Уточненные данные скорректировали темпы роста реальных располагаемых денежных доходов со первого по третий квартал 2018 года: с 101,4% до 101% в первом квартале, с 101,1% до 100,2% во втором и с 100,2% до 100% в третьем. В четвертом квартале 2018 года падение реальных располагаемых денежных доходов уменьшилось с (-) 2% до (-) 0,8%", - говорится в материалах Росстата.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Reuters: будущий глава BP не сразу войдет в совет директоров "Роснефти"
Речь идет о Бернарде Луни
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС