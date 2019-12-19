Росстат уточнил данные падения реальных доходов граждан в IV квартале 2018 года

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Росстат уточнил данные по реальных доходам населения РФ за 2018 год, говорится в справке статистической службы. По новым данным, в четвертом квартале прошлого года падение реальных доходов составило 0,8% (вместо прежних 2%), рост в третьем квартале был нулевым (вместо 0,2%), во втором квартале - 0,2% (вместо 1,1%), в первом квартале - 1% (вместо 1,4%).

"Уточненные данные скорректировали темпы роста реальных располагаемых денежных доходов со первого по третий квартал 2018 года: с 101,4% до 101% в первом квартале, с 101,1% до 100,2% во втором и с 100,2% до 100% в третьем. В четвертом квартале 2018 года падение реальных располагаемых денежных доходов уменьшилось с (-) 2% до (-) 0,8%", - говорится в материалах Росстата.