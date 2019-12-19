{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минфин Украины урезал декабрьские расходы бюджета из-за его недовыполнения

В январе-ноябре госбюджет Украины по доходам был выполнен только на 94,1%

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов Украины урезало финансирование декабрьских расходов из-за недовыполнения государственного бюджета. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Последние несколько дней до Нового года они будут проводиться в порядке приоритетности", - отмечает Минфин.

Министр финансов Оксана Маркарова в комментариях в Facebook подчеркнула, что это "не секвестр, а вопрос расходов последних дней и, как всегда, вала предоплат".

17 декабря по результатам совещания в Минфине было принято решение временно прекратить проведение платежей и регистрацию бюджетных обязательств по расходам из общего фонда государственного бюджета. Это делается для того, чтобы остаться в пределах граничного объема дефицита бюджета.

"Казначейство проводит финансирование всех зарегистрированных за 11 месяцев обязательств, на которые открыты ассигнования. А вот остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств. Потому что доходы государственного бюджета за 11 месяцев 2019 года полностью не выполнены вследствие более сильного, ем учтено в государственном бюджете, обменного курса гривны, более медленного роста импорта, падения производства табачных изделий", - объяснили в Минфине.

Это не касается защищенных статей бюджета - зарплат, пенсий, социальных выплат.

В январе-ноябре государственный бюджет Украины по доходам был выполнен только на 94,1%. За 11 месяцев они составили 899,745 млрд гривен ($37,5 млрд) при плане в 955,716 млрд гривен (около $40 млрд).

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Reuters: будущий глава BP не сразу войдет в совет директоров "Роснефти"
Речь идет о Бернарде Луни
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС