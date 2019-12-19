Минфин Украины урезал декабрьские расходы бюджета из-за его недовыполнения

КИЕВ, 19 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов Украины урезало финансирование декабрьских расходов из-за недовыполнения государственного бюджета. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Последние несколько дней до Нового года они будут проводиться в порядке приоритетности", - отмечает Минфин.

Министр финансов Оксана Маркарова в комментариях в Facebook подчеркнула, что это "не секвестр, а вопрос расходов последних дней и, как всегда, вала предоплат".

17 декабря по результатам совещания в Минфине было принято решение временно прекратить проведение платежей и регистрацию бюджетных обязательств по расходам из общего фонда государственного бюджета. Это делается для того, чтобы остаться в пределах граничного объема дефицита бюджета.

"Казначейство проводит финансирование всех зарегистрированных за 11 месяцев обязательств, на которые открыты ассигнования. А вот остальные платежи, которые были зарегистрированы уже в декабре, будут проведены после анализа их приоритетности вместе с распорядителями бюджетных средств. Потому что доходы государственного бюджета за 11 месяцев 2019 года полностью не выполнены вследствие более сильного, ем учтено в государственном бюджете, обменного курса гривны, более медленного роста импорта, падения производства табачных изделий", - объяснили в Минфине.

Это не касается защищенных статей бюджета - зарплат, пенсий, социальных выплат.

В январе-ноябре государственный бюджет Украины по доходам был выполнен только на 94,1%. За 11 месяцев они составили 899,745 млрд гривен ($37,5 млрд) при плане в 955,716 млрд гривен (около $40 млрд).