Reuters: будущий глава BP не сразу войдет в совет директоров "Роснефти"

ТАСС, 19 декабря. Будущий глава British Petroleum (BP) Бернард Луни не собирается сразу занимать место в совете директоров "Роснефти". Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в российской компании.

По его сведениям, Луни договорился с нынешним главой британской компании Бобом Дадли, что тот останется в совете директоров российской нефтяной компании после ухода со своего поста. Такое решение вызвано непростыми взаимоотношениями с "Роснефтью". "Дадли останется в совете директоров "Роснефти", потому что отношения между BP и Москвой очень сложные", - приводит агентство слова одного из высокопоставленных представителей компании.

Отмечается, что второе место в совете директоров продолжит занимать Гильермо Кинтеро, также бывший топ-менеджер BP, связанный с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.

Дадли уйдет в отставку 31 марта 2020 года, а также покинет совет директоров компании. Он посвятил BP 40 лет, из которых девять он возглавлял ее. Луни войдет в совет директоров компании 5 февраля.

BP работает на российском нефтегазовом рынке с начала 1990-х годов. Офис компании в Москве был открыт в 1990 году. Компания владеет 19,75% акций "Роснефти".